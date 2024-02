Detingut per colpejar a la seva parella contra el volant del cotxe i arrossegar-la pel carrer a Lugo

Un home ha estat arrestat per la Policia Local de Lugo per un presumpte delicte de violència de gènere en colpejar a la seva parella contra el volant del cotxe i arrossegar-la pel carrer. Segons ha informat el Cos, cap a les 01.00 hores d’aquest dilluns es va rebre informació sobre la baralla d’una parella en un establiment d’hostaleria al carrer Rof Carballo.

Davant d’aquesta situació, els agents es van desplaçar al lloc. En arribar allà, els dos implicats ja havien marxat, si bé un testimoni va informar sobre com una dona havia estat arrossegada per un home pel carrer i havia demanat que truquessin a la Policia.

Posteriorment, els agents es van dirigir al domicili de la víctima, que els va rebre en evident estat de nerviosisme i va manifestar ser víctima de violència de gènere des de fa temps. Relatava que aquella nit, quan estava arribant a casa i estacionava el vehicle, l’home la va subjectar pel pèl i va començar a donar-li cops amb el cap contra el volant, pel que ella es va defensar i li va causar un tall al front.

Així mateix, els policies van realitzar una inspecció ocular del cotxe, on van observar un floc de pèl sobre el fre d’estacionament. Els agents van localitzar l’home en una de les habitacions de l’habitatge i es va procedir a la seva detenció i trasllat a un centre sanitari, on es va negar a ser atès. Finalment, l’home va ser portat a dependències policials per a la instrucció de les corresponents diligències per un presumpte delicte de violència de gènere.