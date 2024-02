Desenes de joves causen destrosses a les dunes de Maspalomas buscant 1.000 euros amagats per 'influencers’

Equipats amb pales i rasclets, desenes de joves han excavat l’espai protegit de les dunes de Maspalomas, a Gran Canària, buscant un maletí amb 1.000 euros enterrat per tres youtubers. Es tractava d’una campanya publicitària per promocionar un concert, mitjançant la qual els influencers feien un 'joc' a les seves xarxes socials deixant pistes en cada vídeo perquè els seus seguidors intentessin localitzar el maletí.

En última instància, els participants que haguessin seguit correctament totes les directrius van ser convocats en un enclavament de la reserva, ubicada a l’ajuntament canari de San Bartolomé de Tirajana. En un vídeo publicat per un usuari d'X que denuncia els fets, es poden observar captures de pantalla de les publicacions que van fer els mateixos influencers a les seves xarxes socials de la convocatòria.

«Millor que portin pales»

«Ens han donat 1.000 euros per a la promoció de l’esdeveniment, i en comptes de cremar-los en anuncis a la tele els amagarem per l’illa. El primer que se'l trobi, se'l queda», explicava el vídeo promocional. El repte constava de tres vídeos amb tres pistes, i en l’últim els influencers facilitaven unes coordenades als seus seguidors.

A més, els recomanaven les eines que havien de portar amb ells per trobar el maletí. «Millor que portin pales», asseguraven. Seguits per la crida, desenes de joves es van desplaçar fins al lloc per localitzar el botí, excavant a la sorra de les dunes en el que ja s’ha catalogat com un nou 'atemptat mediambiental’.