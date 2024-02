L’edifici devorat per les flames a València ja va patir un incendi l'any 2012

El barri valencià de Campanar intenta reprendre l'activitat aquest dilluns, quan es compleixen quatre dies de l’incendi que va acabar amb la vida de deu persones, encara que l’olor a cremat als voltants de l’edifici calcinat manté en l’ambient la tragèdia en el barri.

L’immoble, situat a la confluència de les avingudes General Avilés i Maestro Rodrigo, on ja es comença a reobrir parcialment el trànsit, ja va patir un incendi l’any 2012. Segons informa el diari Levante-EMV, les flames van començar llavors a l’habitatge número 51 i al replà d’aquest, però no van anar a més. L’origen d’aquell foc va ser un carregador de mòbil defectuós.

Els minuts de silenci que s’han celebrat aquest cap de setmana tant al barri de Campanar com al centre de València s’estenen aquest dilluns a tot Espanya, ja que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat al migdia un minut de silenci.

El Consistori reuneix a les 11 del matí la Junta de Govern Local per adoptar nous ajuts per als damnificats, que fins aquest diumenge havien omplert 150 sol·licituds a l’edifici municipal de Tabacalera, on s’està centralitzant la tramitació de tots els ajuts.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, visitarà al barri de Safranar l’edifici de nova construcció amb 131 habitatges d’entre dos i tres habitacions de fins 75 metres quadrats que s’estan condicionat contrarellotge i a les que accediran primer les famílies amb nens i persones en situació especial.

Des d’aquest dilluns els afectats que ho necessitin podran accedir a un espai dotat amb 25 llocs de treball dotats amb ordinador portàtil i connexió a internet que el Consistori ha habilitat al carrer Joan Verdeguer.