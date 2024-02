L’Audiència Nacional condemna Hisenda a retornar 1,2 MEUR a Alves, que podria fer servir per demanar la llibertat

L'Audiència Nacional ha condemnat l’Agència Tributària a retornar a l’exfutbolista del Barça Dani Alves 1,2 milions d’euros que li havia retingut pel pagament de serveis del club blaugrana al seu agent l’any 2013. Amb aquesta sentència, Hisenda hauria de retornar un total de 9,2 milions d’euros al jugador. Els advocats fiscalistes d’Alves van rebre la notificació dijous, el mateix dia que el brasiler va ser condemnat per l’Audiència de Barcelona a quatre anys i mig de presó per violació, segons La Vanguardia. Els lletrats volen que Hisenda li retorni aviat els diners perquè els pugui presentar com a fiança per reclamar la llibertat mentre no hi ha sentència ferma en el cas de violació.

Des de la seva detenció per la denúncia de violació, Alves ha tingut tots els comptes immobilitzats sense poder accedir als seus fons. Una disputa amb la seva exdona Dinorah Santana per la pensió dels seus dos fills va derivar en un procés judicial al Brasil que va suposar l'embargament de tot el capital i la impossibilitat de disposar dels diners. Per aquesta raó, va haver de recórrer al pare del seu amic Neymar per fer front al pagament dels 150.000 euros de responsabilitat civil que li va reclamar el jutjat durant la instrucció i que li van servir d'atenuant per rebaixar-li la condemna.

En aquest nou litigi judicial, l’Audiència Nacional ha donat la raó al futbolista en entendre que no havia de declarar les retribucions que el FC Barcelona va pagar a l’agent FIFA Joaquín Macanás durant la temporada 2013-2014. El Tribunal Econòmic Administratiu Central va considerar que Alves havia de declarar les retribucions que el Barça va pagar a l'agent FIFA per la seva intermediació per convèncer el jugador perquè renovés pel club blaugrana. Aquests pagaments es van fer per part del Barça a l'agent sense que el defensa en tingués coneixement. Hisenda pensava que qui sortia beneficiat d'aquella negociació era el futbolista i que per tant l'import cobrat per l'agent havia de ser imputat al brasiler com a rendiments del treball. La defensa del jugador va argumentar que l’agent actuava a favor del club i no d’Alves, i la sala contenciosa-administrativa ara li ha donat la raó.

En les altres cinc sentències en què la justícia també ha donat la raó a Dani Alves, establien que el futbolista va liquidar correctament els seus drets d'imatge mentre va ser futbolista del FC Barcelona.