Quatre morts confirmats i entre 9 i 15 desapareguts en l'incendi d'un edifici a València

Almenys quatre persones han mort en l'incendi d'un edifici al barri de Campamar de València, segons han confirmat aquest divendres l'alcaldessa de la ciutat, María José Català, i el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. A més, hi ha entre nou i quinze persones no localitzades. Pel que fa als ferits, s'han atès una quinzena de persones, de les quals set bombers, però cap d'ells corre perill. Sis bombers continuen hospitalitzats.

Les flames van començar la tarda de dijous i ràpidament es van propagar per tot l'edifici. Aquest matí, un equip tècnic de bombers sobrevola l'edifici per garantir la seguretat a l'hora d'accedir al seu interior, cosa que no s'havia pogut fer fins ara. El País Valencià ha decretat tres dies de dol.

S'han establert tres punts d'atenció tant per als veïns afectats com per als familiars de les persones no localitzades, així com un telèfon d'atenció. A més, s'ha habilitat un equip de psicòlegs