La delegació del govern espanyol a València rebaixa a 9 els morts en l'incendi al barri de Campamar

La delegació del govern espanyol a València ha rebaixat a 9 els morts en l'incendi al barri de Campamar. Aquest divendres a la tarda l'alcaldessa de la ciutat, María José Català, i la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé García, han assegurat que després d’una «primera inspecció ocular» podien confirmar que havien mort 10 persones.

Tanmateix, aquest vespre la delegació del govern ha rectificat després del procés d’identificació de la policia científica. Les autoritats diuen que «en aquests moments» han identificat nou cossos i que hi ha una persona desapareguda. Les flames van començar la tarda de dijous i ràpidament es van propagar per tot l'edifici. Aquest matí, un equip tècnic de bombers ha sobrevolat l'edifici per garantir la seguretat a l'hora d'accedir al seu interior, cosa que no s'havia pogut fer fins ara.

S'han establert tres punts d'atenció tant per als veïns afectats com per als familiars de les persones no localitzades, així com un telèfon d'atenció. També s'ha habilitat un equip de psicòlegs. D'altra banda, hi ha 20 dotacions dels bombers i agents de la policia que han perimetrat la zona.

Segons l'alcaldessa, hi ha 105 persones «reallotjades» en un hotel. Tot i això, ha assegurat que hi ha un bloc de 131 habitatges adquirit per l'ajuntament recentment que es podria posar a disposició dels afectats «en els pròxims mesos». L'ajuntament ha convocat un ple extraordinari dissabte al matí per votar una moció sobre l'incendi i a les 12 h faran un minut de silenci per les víctimes. El País Valencià ha decretat tres dies de dol.

El jutjat d'instrucció número 10 de València ha obert aquest divendres diligències prèvies per investigar les causes de l'incident i ha decretat el secret de sumari. La comissió judicial s'ha desplaçat al lloc dels fets aquest divendres per a «l'aixecament de les restes mortals de cinc possibles víctimes», segons el comunicat del Tribunal superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.