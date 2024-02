Almenys quatre morts i 14 ferits en l'incendi d'un edifici a València

Almenys quatre persones han mort en l'incendi d'un edifici al barri de Campamar de València, segons ha confirmat el subdirector d'Emergències de la Generalitat valenciana, Jorge Suárez. Aquest és el balanç provisional del sinistre a partir de la informació visual que els bombers han obtingut des de fora de l'edifici, ja que aquesta matinada encara no hi havien pogut accedir.

Per això, les tasques d'extinció se centraven en refredar el bloc des de fora. Les flames van començar la tarda de dijous i ràpidament es van propagar per tot l'edifici. A banda de les víctimes mortals hi ha 14 ferits: nou homes d'entre 25 i 57 anys i quatre dones de 27 a 81. Tots ells, a excepció de dues dones donades d'alta al lloc, han estat traslladats a hospitals.