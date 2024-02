Penes de fins 13 anys per a tres narcos que van intentar matar uns policies en una fugida

Tres narcotraficants han estat condemnats amb penes de fins 13 anys per la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Màlaga per intentar matar uns policies nacionals durant una persecució, després de ser sorpresos quan intentaven realitzar un transport de droga des d’Espanya a l’estranger el 2021.

Un dels processats ha estat condemnat a una pena total de tretze anys i quatre mesos de presó pels delictes d’homicidi en grau de temptativa, atemptat amb vehicle a motor contra agents de l’autoritat, contra la salut pública, integració de grup criminal i falsedat en document oficial, segons la sentència, a la qual ha tingut accés EFE.

Uns altres dos d’implicats ha estat condemnats cada un d’ells a dos anys de presó per delictes contra la salut pública, integració de grup criminal i falsedat en document oficial.

En els fets provats s’assenyala que els tres acusats, en companyia d’altres persones que no han pogut ser jutjades en estar en rebel·lia, conformaven un grup criminal dedicat al comerç il·lícit de substàncies estupefaents.

Durant les indagacions, els agents van comprovar que l’octubre de 2021 anaven a realitzar un transport de droga des d’Espanya fins l’estranger i per a això dos dels acusats van sortir des del seu domicili ubicat a Marbella, uns anaven com a llançadora per evitar possibles controls i d’altres conduïen amb la droga.

En arribar a l’altura del control de peatge ubicat als Pedregars, a Màlaga, la Policia els va intentar identificar però van fugir després d’impactar contra la barrera de peatge i sense fer cas als senyals acústics i lluminosos dels agents.

La persecució per l’autovia A-45 en sentit Còrdova va durar uns 25 minuts i durant el trajecte el vehicle que els acompanyava va intentar obstaculitzar la marxa dels cotxes policials i, en un moment donat, hi van arremetre directament a una velocitat propera als 160 quilòmetres hores i els policies van patir ferides de diversa consideració.

L’operació policial es va tancar dos mesos més tard amb la detenció de tres dels narcotraficants i la intervenció de 1.286 quilos de THC (resina de cànnabis) i més de 12.00 euros en efectiu procedents del trànsit il·lícit d’estupefaents.

En aquest procediment el sindicat Jupol es va personar com a acusació i després de conèixer la sentència han insistit en la necessitat de declarar com a professió de risc a la Policia Nacional.

Aquest sindicat ha insistit que porten anys denunciant la situació d’inseguretat a què s’enfronten cada dia amb «una fragant escassetat de mitjans materials i humans» malgrat que «cada vegada són més violents i amb una palpable pèrdua del principi d’autoritat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat».