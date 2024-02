Lugo: Un nen de 10 anys apunyala el seu padrastre per defensar la seva mare després de veure com li agredia

Un nen de 10 anys ha apunyalat el seu padrastre per defensar la seva mare d’una pallissa. Els fets van ocórrer en el municipi de Lugo de Taboada durant el matí de diumenge. El menor va presenciar com la parella de la seva mare li pegava a la casa familiar, presumptament. Davant d’això, i per poder salvar la seva progenitora dels cops, el nen li va clavar un ganivet a l’esquena a l’agressor.

Tres patrulles de la Guàrdia Civil i una ambulància del 061 es van personar al lloc dels fets després de rebre l’avís. Allà, els sanitaris van atendre el padrastre, que va ser traslladat a l’hospital comarcal de Monforte per tractar la ferida que presentaven a l’esquena i que no era de gravetat, tal com informa El Progreso.

Tant el nen com la mare es troben bé, però estan molt afectats per l’ocorregut. Ambdós han entrat en el sistema VioGen per al seu seguiment i protecció de les víctimes. S’ha obert una investigació, encara que tot apunta que es tracta d’un cas de violència de gènere. El presumpte agressor, per la seva part, ha estat detingut com a autor d’un delicte de violència de gènere.