Getafe: Mor un menor de 14 anys després de prendre una beguda energètica amb dos grams de cocaïna rosa 'tusi'

Un jove de 14 anys ha mort per intoxicació després d’ingerir una beguda de Red Bull que contindria uns dos grams de la coneguda com 'cocaïna rosa' o 'tusi', una barreja de substàncies com la ketamina o l’èxtasi, han informat fonts de l’entorn de la víctima, policials i d’Emergències Comunitat de Madrid.

Els fets es van produir cap a les 23.00 hores de divendres passat als voltants de l’estació del metro de Los Espartales, a Getafe, quan el noi, veí de Majadahonda, i dos amics van quedar amb altres joves que havien conegut a la xarxa social d’Instagram. Pel que sembla, aquests últims haurien portat l’esmentada droga.

Si bé les primeres informacions apuntaven que aquests joves li havien posat dos grams de 'tusi' a la beguda energètica sense que el menor se n’adonés, els amics que es trobaven allà presents han declarat que el jove sí va arribar a prendre cocaïna voluntàriament, segons han afirmat fonts policials consultades per El Mundo.

De la mateixa manera, la Policia Nacional ha assenyalat que no existeixen indicis que el menor fos drogat per una altra persona de manera inconscient, sinó que les indagacions indiquen que va ingerir la substància estupefaent per la seva pròpia voluntat. No obstant, de moment no es descarta cap hipòtesi.

En tot cas, al cap de pocs minuts de prendre-la, el noi va perdre el coneixement, va caure a plom i va patir una intoxicació mortal per la ingesta de la referida droga letal. Segons el relat dels testimonis, alguns joves van fugir pel metro i van penjar un vídeo a les xarxes socials explicant la seva «gesta» i burlant-se del menor. Les suposades imatges ja han estat esborrades.

Al lloc van anar agents de la Policia Nacional i sanitaris, encara que fonts del Summa 112 han confirmat que l’adolescent va patir una parada cardiorespiratòria i, malgrat els intents de reanimació, els efectius només van poder confirmar la mort. Els agents estan investigant tots els que es trobaven presents al lloc per aclarir les circumstàncies del succés i esbrinar de qui era la droga que va consumir el menor.

Els pares del jove haurien estat informats que s’investiga el succeït com un presumpte delicte d’homicidi i des de l’entorn familiar desmenteixen de forma categòrica que el menor consumís drogues «ni aquell dia ni cap». El jove, de nacionalitat espanyola, va ser enterrat aquest diumenge. L’assumpte es posarà en mans del fiscal de Menors, qui prendrà declaració als involucrats en el cas i decidirà sobre les investigacions a realitzar.