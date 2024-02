Demanen 8 anys de presó per a una mare acusada de prostituir les seves dos filles, una menor

La Fiscalia ha reclamat vuit anys de presó per a una dona que serà jutjada a partir d’aquest dimarts a l’Audiència Provincial de Múrcia acusada de dedicar la prostitució a les seves dues filles, una d’elles menor d’edat, en un club de Lorquí, a Múrica.

Les conclusions provisionals de la Fiscalia, a què ha tingut accés EFE, assenyalen que aquesta acusada cobrava una quantitat que exigia per dedicar les joves a la prostitució.

Amb ella, que treballava com a cambrera en un dels locals, seran jutjats també els amos d’aquest club i d’un altre, ubicats ambdós en el polígon industrial de Lorquí.

Per a un d’ells el fiscal reclama una condemna de vuit anys i quatre mesos de presó, i per a l’altre, tres anys i quatre mesos, en els dos casos per un delicte relatiu a la prostitució i un altre de corrupció de menors.