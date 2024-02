Sanitat retira dos medicaments que s’utilitzen per a la diabetis i les berrugues

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada de diversos lots de Metformina -un medicament per controlar la glucosa a la sang- i de la crema antiberrugues Imunocare per defectes de qualitat que no suposen risc vital per al pacient.

En un comunicat, l’AEMPS -organisme dependent del Ministeri de Sanitat- detalla que el lot afectat de Metformina Hidrocloruro és el S003, amb data caducitat 30 de juny de 2024. Metformina VIR 850 mil·ligrams, comprimits, està fabricat per Indústria Química i farmacèutica VIR S.A, amb seu a Alcorcón (Madrid).

Per la seva part, el lot afectat de la crema Imunocare 50 mg, és el 19225319A. Aquest medicament - indicat per a berrugues, carcinoma basocelular i queratosi actínica- està comercialitzat per Industrial Farmacéutica Cantabria S.A.