El Ministeri de Sanitat inicia el tràmit per regular el cànnabis medicinal

El Ministeri de Sanitat ha iniciat el tràmit per regular el cànnabis medicinal. En concret, es desenvoluparà un reial decret per aprovar aquesta regulació. El text es troba en fase de diàleg i discussió amb la societat civil per recollir aportacions. En paral·lel, s'ha obert un correu al portal del ministeri per tal que la ciutadania pugui fer aportacions. Sanitat ha explicat en un comunicat que la regulació que proposa és una mesura "rigorosa i basada en la millor evidència científica". Està previst que es facin avaluacions de forma periòdica per comprovar la seva eficàcia. A més, es vol donar flexibilitat suficient a la norma per poder-se ampliar.

Sanitat aborda aquesta normativa partint de les conclusions de la subcomissió del Congrés d'anàlisi d'experiències de regulació del cànnabis per a usos medicinals, que va emplaçar l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a fer un full de ruta per aprovar la regulació. Aquest full de ruta ha estat validat per part de la Delegació del govern espanyol per al Pla Nacional sobre Drogues.

El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, s'ha reunit amb l'Observatori Europeu del Consum i Cultiu de Cànnabis i amb col·legis professionals i societats científiques. Està previst que ho faci properament amb l'Observatori Espanyol del Cànnabis Medicinal.

El Ministeri ha explicat que la regulació que planteja és garantista pel que fa a la qualitat dels productes i la seguretat dels pacients. El que pretén és habilitar les vies legals disponibles per disposar de compostos terapèutics fets a partir de preparats estandarditzats de cànnabis que hagin mostrat evidència per alleugerir el dolor i el patiment dels pacients. Es contempla l'administració per via oral d'aquests preparats.

Amb aquesta regulació, l'Espanya s'assimila a països del voltant com Portugal, Regne Unit o Noruega.