València: Un home degolla la mascota de la seva parella davant d’ella, la cuina i intenta que se la mengi

Va degollar la seva mascota davant d’ella, li va refregar la sang per la cara, la va cuinar i va intentar que se la mengés per «donar-li una lliçó». Així va ser el cruent episodi que va patir una dona en el municipi valencià de Montserrat en mans de la seva parella, acusat de diversos delictes de violència de gènere, maltractament habitual, lesions, amenaces continuades, un delicte contra la integritat moral i un altre de maltractament animal pels quals s’enfronta fins gairebé 12 anys de presó.

Els fets van ocórrer a finals de desembre de 2021 a l’habitatge que ambdós compartien, segons informa Levante-EMV, quan B.A. va amenaçar de matar la víctima amb un ganivet al coll i cremar-la a la xemeneia després que aquesta bufés sobre una màquina de tallar els cabells per treure el cabell restant i li escopís sense voler.

L’acusat, que ara serà jutjat al Jutjat d’Instrucció número 2 de Picassent, tal com informa ABC, va arribar a dir-li llavors que «mereixia morir per escopir-lo» i que més tard tiraria les seves dents a un camp perquè ningú no descobrís mai què havia passat, segons va relatar la víctima en la seva denúncia davant de la Guàrdia Civil.

Va ser just després quan l’home va agafar a la mascota de la seva parella, un conill blanc, el va degollar davant ella, el va cuinar i va tractar que se'l mengés. La Fiscalia ha sol·licitat per aquests fets una condemna de 18 mesos de presó per a l’acusat, i tres anys d’inhabilitació per a qualsevol feina relacionada amb els animals i per a la tinença dels mateixos.

Maltractament físic i tortures

L’home també està acusat per sotmetre la seva parella a diversos episodis de maltractament i tortures, que es van iniciar quan van començar a viure junts l’octubre de 2021 després d’un mes de relació i es van prolongar en els quatre mesos que va durar.

La dona va denunciar davant de la Guàrdia Civil que B.A. la va colpejar al cap, els braços i les cames amb un garrot en un hostal a La Rioja. També que un mes més tard, al seu domicili a Montserrat, va ser lligada de braços i cames, col·locades de cap per avall i amenaçada de ser degollada i cremada a la xemeneia després d’una discussió. A més, en una altra ocasió, l’acusat la va obligar a caminar de genolls sobre grans d’arròs durant una hora mentre la colpejava amb un garrot en ajupir-se. De cap d’aquests episodis no existeix comunicat mèdic.

La víctima finalment va presentar denúncia després de rebre un cop de puny a l’ull esquerre, i va assegurar als agents que no havia deixat la relació ni hi havia denúncia per por del seu agressor, que l’havia amenaçat dient-li que, si el deixava, «degollaria la seva mare i el seu fill petit».