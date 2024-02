El PP s'obre a indultar Puigdemont i la resta d'exiliats si mostren penediment i s'entreguen a la justícia

El PP creu que es podria oferir un indult condicional a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a la resta d'exiliats arran del procés independentista si mostren penediment i s'entreguen a la justícia espanyola. Això inclouria la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Ho han plantejat fonts populars aquest dissabte com a alternativa a la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. Tot i que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat contrari a indultar Puigdemont, les citades fonts creuen que es podria fer sempre que es presentin als tribunals espanyols i que es penedeixin dels fets de l'any 2017, amb un compromís explícit de no-repetició.

La idea arriba en plena campanya electoral a Galícia i després que la direcció del partit hagi admès que van estudiar «24 hores» una amnistia per a Puigdemont durant les negociacions per formar govern, després de les eleccions del mes de juliol de 2023. Els populars han reconegut que hi va haver contactes amb Junts després dels comicis, una situació que va provocar la censura pública del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, contrari a pactes amb la formació de l'expresident.

El Govern demana al PP que voti a favor de l'amnistia i deixi de «posar traves» a la llei

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat al PP que voti a favor de l'amnistia, i deixi de «posar traves» a la llei. En una entrevista aquest diumenge a Catalunya Ràdio, Elena ha valorat així el gir dels populars. Elena ha afegit que veu «molta desorientació» en el PP, però que la «solució» passa perquè donin suport a l'amnistia, una llei que ha insistit que és una «necessitat» per la convivència a Catalunya, a banda que es tracta de «justícia».

El conseller ha ironitzat que sembla que els populars estiguin a favor o en contra de l'amnistia en funció de si el president espanyol és del seu partit o no.

«Com a mínim estan despistats», ha subratllat Elena, que ha constatat que el PP un dia diu una cosa, i l'endemà una altra. El titular d'Interior ha asseverat que la formació que presideix Alberto Núñez Feijóo deia que els exiliats eren «terroristes, colpistes i delinqüents», i que els primers indults eren una «barbaritat».