La protesta agrícola arrela a Espanya i fa l'intent d'anar a Ferraz i expandir-se a altres sectors

Les protestes agrícoles que es repeteixen per Europa des de fa dies, i que han arrelat a l'Estat durant la setmana, faran l'intent d'apujar el to aquest dissabte a Madrid. En un ambient d'enuig per la «burocràcia» de la PAC, els pagesos i ramaders espanyols han desplegat una ofensiva general amb tractorades per tot el territori que volen portar ara fins al cor de la capital espanyola. De fet, la branca estatal de la plataforma 6-F, desvinculada de les organitzacions agràries i amb un to ultra contrari a l'agenda verda, s'ha marcat un objectiu ple de simbolisme: arribar a Ferraz, on hi ha la seu del PSOE, i punt neuràlgic de les marxes contra l'amnistia que diversos grups radicals van fer els dies previs a la investidura de Pedro Sánchez.

L'intent de bloquejar el centre Madrid arriba en un moment en el qual els agricultors i ramaders ja comencen a escoltar concessions a les seves demandes. Dimarts, Brussel·les va acceptar retirar de forma temporal la proposta de reduir a la meitat l'ús de pesticides de cara al 2030 i el govern espanyol ha promès també modificar la llei de la cadena alimentària. Tot i això, els responsables de les marxes han decidit prémer l'accelerador i treballen ja per contagiar les mobilitzacions a altres àmbits. En el cas de Catalunya les protestes també surten dels agricultors de base, però han sumat el suport dels sindicats i mantenen una agenda paral·lela.

Des de la cúpula de la Plataforma 6F Sector Primari, que està movent les protestes a Espanya, han fet una crida per aconseguir que sectors «germans» del camp com la pesca o el transport se sumin a les protestes. Un dels primers grups a acceptar la invitació han sigut els camioners de la Plataforma de Defensa del Transport per Carretera, l'entitat que va liderar les protestes del sector del 2022 que van acabar amb una rebaixa del preu de la benzina.

Una aturada de camioners com la del 2022

Des de la plataforma -sorgida també com una resposta a les organitzacions tradicionals del transport- han mostrat la seva disposició a afegir-se a la «revolta pagesa» espanyola. De fet, aquesta setmana van fer oficial una convocatòria «d'aturada nacional indefinida» de camioners que comença aquest dissabte a la capital de l'Estat. La proposta, que encara ha de ser refrendada per les bases de l'entitat, inclou també una crida a la societat civil per sumar-se a les protestes del camp.

Paral·lelament, alguns impulsors de la protesta agrícola, com l'activista Lola Guzman, musa a les xarxes dels agricultors i propera a Vox, han fet una crida per aconseguir que els «consumidors» s'uneixin a les reivindicacions del camp en l'actual context d'inflació. Tot plegat, per intentar precipitar una concentració massiva pels carrers de Madrid, escenari que fins ara no s'ha produït, ja que en l'àmbit espanyol les concentracions han quedat disperses per les autopistes i els centres logístics de comunitats com Castella i Lleó, el País Basc o Extremadura. Des de la delegació del govern espanyol a la capital han avisat que es treballaran per garantir «en tot moment» la seguretat viària i el dret a la circulació, fet que podria xocar amb la voluntat de bloqueig dels pagesos.

Planas portarà a la UE les peticions del camp

Mentre els impulsors de les protestes intenten escalar el conflicte, el govern de Pedro Sánchez, igual que a la Generalitat, ha desplegat una actitud conciliadora amb el sector primari i les seves reclamacions. Fonts de l'executiu de coalició expliquen a l'ACN que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, defensarà algunes peticions dels agricultors, com la simplificació de la Polítiica Agraria Comuna (PAC) a la reunió dels ministres d'Agricultura i Pesca del pròxim 26 de febrer a Brussel·les. També apunten que es parlarà de la necessitat d'aplicar «més rigor» al control de les fronteres.

En clau interna, el govern espanyol també està elaborant la modificació de la llei de la cadena alimentària, anunciada aquesta mateixa setmana per Pedro Sánchez des del Congrés, mentre estudien l'adaptació al canvi climàtic de les assegurances agràries. Amb tot, demanen deixar assumptes com la sanitat animal fora del debat polític per no perjudicar el sector. «Espanya té un dels millors estatus del món, ens permet que una bona part del creixement d'exportacions sigui de ramaderia. Convocarem un fòrum de ramaderia extensiva», detallen.

Altres fonts de l'executiu ressalten que la interlocució amb el camp és «constant» i resten pes a les protestes previstes a Madrid de les pròximes hores. De fet, la pluja i les sancions aplicades per la policia a molts manifestants per no complir les lleis de circulació podrien desincentivar l'intent dels agricultors de replicar a la capital espanyola el «setge a París» que ja van voler executar els pagesos francesos.

Els darrers dies, algunes veus de l'entorn de Sánchez, com la vicepresidenta primera María Jesús Montero, han alertat als agricultors del risc que la seva protesta acabi sent capitalitzada per l'extrema dreta. «El fet que alguns plantegin que la manifestació conclogui o estigui al voltant de Ferraz, que ha estat la seu on s'han concentrat els sectors de la ultradreta», demostra, segons la ministra d'Hisenda, aquest «intent de manipulació».

PP, Vox i la «rebel·lió dels tractors»

En paral·lel a la reacció del govern, el PP i Vox han entrat en una competició dialèctica per defensar i reivindicar com a pròpies les protestes del camp. Aquest mateix divendres, la secretària general dels populars va brindar als agricultors el «protecció» del partit i va exigir al govern espanyol que no «criminalitzés» ni impedís les mobilitzacions dels pagesos. Per la seva banca, la campanya gallega dels populars també està servint als populars per posicionar-se com un partit situat al costat de les zones rurals i les reclamacions de la pagesia.

Per complementar el seu posicionament, els populars també han dissenyat un «pla de xoc» amb mesures com la suspensió de l'impost al plàstic o l'obligació que cada mesura aprovada a l'Estat s'acompanyi amb un «informe d'impacte» a l'economia del camp. Tot plegat, en un exercici de «suport incondicional» al camp que Alberto Núñez Feijóo ha portat aquesta setmana al Congrés, on fins i tot va denunciar públicament el «dogmatisme ambiental» del govern de Pedro Sánchez.

Pel que fa a Vox, Santiago Abascal s'ha referit a la protesta del sector primari espanyol com la «rebel·lió dels tractors», fenomen que ha comparat els darrers dies amb la «rebel·lió dels balcons» que, a parer seu, va aturar el procés independentista el 2017 amb una posada massiva de banderes en domicilis particulars de tot l'Estat. Segons Vox, el PP no està legitimat per reivindicar les protestes del camp perquè comparteix amb el PSOE la política verda europea i l'Agenda 2030.