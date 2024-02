Alarma entre els contribuents: fins a 1.000 euros extra a la pròxima declaració de la Renda

Una inquietud creixent s'estén entre els contribuents espanyols amb sous anuals entre 22.000 i 35.200 euros, mentre es perfilen els preparatius per a la propera campanya de la Renda. El motiu d'aquesta preocupació radica en les conseqüències de la baixada en les retencions de l'IRPF, decretada pel govern de Pedro Sánchez el 2023.

Els més perjudicats per aquesta mesura seran precisament aquells que perceben un salari a partir dels 22.000 euros anuals. Segons les estimacions, molts d'ells es veuran obligats a abonar fins a 1.000 euros addicionals a Hisenda durant la propera campanya de la Renda. Aquesta situació sorgeix com a resultat directe de la reducció de les retencions de l'IRPF, que, malgrat estar destinada a suavitzar els efectes fiscals de la pujada del Salari Mínim Interprofessional, esdevindrà un veritable desafiament econòmic per a aquests contribuents.

La mesura aprovada pel Govern tenia l'objectiu de mitigar les repercussions de l'increment del SMI acordat amb els sindicats. No obstant això, la realitat que s'enfronten els treballadors amb rendes a partir de 22.000 euros anuals és ben diferent. La reducció de les retencions de l'IRPF no es tradueix en una autèntica disminució d'aquest impost, sinó que es compensa amb la quantitat que hauran de desemborsar en la propera declaració de la Renda.

Els números parlen per sí mateixos: els treballadors amb rendes en aquest rang podrien haver de retornar a Hisenda entre 400 i 900 euros, depenent de la seva situació familiar i financera. Aquesta càrrega econòmica addicional esdevé una conseqüència directa de l'ampliació de les retencions de l'IRPF a una franja de contribuents més àmplia, que abasta des de rendes anuals de 22.000 euros fins a 35.200 euros.

La complexitat d'aquest ajustament fiscal es manifesta en el fet que com menor sigui la retenció prèvia per part de l'empresa sobre el salari, més gran serà l'impacte en la declaració de la Renda, ja que els contribuents hauran de fer front a l'ingrés que no s'ha retingut durant l'exercici fiscal. Això suposa un repte especialment per a aquells treballadors que, apropant-se als 35.200 euros anuals, veuen com les retencions per IRPF augmenten, reduint o eliminant la devolució que podrien esperar.

Cal tenir present que la declaració de la Renda començarà el proper 3 d'abril i finalitzarà l'1 de juliol. En quant al nombre d'afectats per aquesta mesura, les estadístiques de l'Agència Tributària indiquen que hi ha més de 3,7 milions de contribuents a Espanya amb rendes anuals entre 21.000 i 30.000 euros. Aquesta xifra revela l'ample abast d'aquesta problemàtica fiscal, que afecta una part significativa de la població activa del país.