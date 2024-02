Detingut per matar a pedrades un sense sostre i deixar-ne un altre en estat crític a València

Un home ha estat detingut aquest dimecres per matar a un sensesostre de diverses pedrades al cap sota el Pont del Reial de València i deixar en un altre en estat crític, segons ha informat la Policia Nacional. El detingut, també un sense sostre, s'ha entregat a la comissaria de Ciutat Vella de la Policia Local i ha relatat als agents el succés, del qual inicialment la Policia Local va informar de dos morts.

Segons la Policia Nacional, els agents desplaçats a l’antic curs del riu Turia de Valencia han localitzat el cos sense vida d’un home amb signes de violència al cap i a un segon home amb ferides de gravetat al cap per les quals ha estat ingressat en un centre hospitalari «en estat crític».

Segons el relat del CICU (Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències), sobre les 7:15 hores d’aquest dimecres s’ha sol·licitat la seva intervenció per assistir a aquest ferit, de 46 anys, amb traumatisme cranioencefàlic, que ha estat traslladat a l’hospital La Fe de Valencia, on roman ingressat «amb pronòstic reservat».

Segons detalla el diari Las Provincias, al principi el detingut, natural de Mali, hauria confessat haver matat dos persones que es trobaven sota l’esmentat pont, on solen concentrar-se persones que no tenen un habitatge on dormir. Tanmateix, quan els agents van arribar al lloc dels fets es van adonar que només un d’ells havia mort i que l’altre es trobava viu però amb ferides greus.

La primera agressió va tenir lloc sobre dos quarts de dos de la matinada. El detingut hauria recollit una pedra d’una obra propera i l’hauria col·locat a la seva motxilla. Pel que sembla, va llançar la pedra, de grans dimensions, contra un dels indigents i després de creure que havia acabat amb la seva vida va marxar. Després hauria fet el mateix amb el sense sostre que va ser trobat mort, segons les primeres investigacions.

Segons el diari Llevant-EMV, les primeres hipòtesis apunten que els atacs van poder deure’s a un «conflicte puntual entre agressor i víctimes». Les Províncies, per la seva part, apunta que l’arrestat «pel que sembla podria patir algun tipus de trastorn mental».

La Policia Nacional prossegueix les gestions d’identificació i la resta d’investigacions per part del Grup d’Homicidis de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València i d’agents de la Brigada Provincial de Policia Científica.