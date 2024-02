El ple de la llei d'amnistia tindrà lloc com a molt aviat a finals de febrer

La Mesa del Congrés ha analitzat aquest dimarts a l'informe dels lletrats del Congrés que apunten que la llei d'amnistia s'haurà de debatre de nou a la Comissió de Justícia a partir del dictamen que es va aprovar el 30 de gener, i que la comissió disposa d'un termini de 15 dies que expira el 21 de febrer per elaborar un nou redactat. Aquest calendari situa la votació final de la llei d'amnistia com a mínim al ple que té lloc entre el 27 i el 29 de febrer. Amb tot, fonts del Congrés recorden que a comissió té la possibilitat de prorrogar els debats 15 dies més i que, si es donés aquest supòsit, la llei no aniria al ple fins ben entrat el mes de març.

La Mesa d'aquest dimarts ha desestimat els arguments del PP i de Vox, que consideren que malgrat que el ple del 30 de gener va aprovar el dictamen de la llei, el fet que finalment la llei quedés rebutjada en el seu conjunt (pel 'no' de Junts) suposa que el projecte ha decaigut i que s'ha de tornar a iniciar tot el procés.

Un cop rebutjades aquestes peticions dles grups de la dreta, aquest dimarts s'inicia el calendari de 15 dies de què disposa la comissió per redactar un nou dictamen a partir del text aprovat i amb les esmenes vives que van deixar diversos grups com ERC i Junts. Segons aquest calendari la comissió hauria de tenir enllestit i aprovat un nou dictamen el 21 de febrer.

D'aquesta manera, el ple per a la votació final de la llei d'amnistia no tindrà lloc com a mínim fins el 26 de febrer. Però fonts del Congrés recorden que la comissió té capacitat per prorrogar els debats 15 dies més, de manera que la llei podria arribar al ple com a màxim dues setmanes després, ja entrat el mes de març.

La Mesa d'aquest dimarts també ha abordat les peticions del PP i de Vox perquè la presidència intervingui cada vegada que es produeixen "ofenses" al poder judicial. Fonts del Congrés recorden que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, és partidària que tothom s'expressi sense ofendre ningú, però veu fonamental que primi la llibertat d'expressió.