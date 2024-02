Planas descarta problemes d'abastiment d'aliments per les protestes al camp

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació del govern espanyol, Luis Planas, durant la reunió al Consell de la UE on s'han pactat les quotes de pesca per al 2024.UE

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha descartat aquest dilluns que hi pugui haver problemes al subministrament de menjar per les protestes al camp. «L'abastiment alimentari està absolutament assegurat, no hi ha problema», ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio on ha afegit que el repte és mantenir la quantitat, la qualitat i preu «raonable» dels productes que arriben als consumidors. Malgrat reconèixer que la situació del sector no té una «solució fàcil», ha admès que comparteix el 90% les reclamacions dels agricultors. Tanmateix, ha ressaltat que encara no se sap quan començarà a aplicar-se l'eliminació de l'IVA a l'oli d'oliva pactada amb Junts i ha avisat que aquest aliment seguirà car mentre no s'incrementi la producció.

«Estem en un moment de canvi profund a la forma de funcionar i de produir, però el més important és escoltar al camp i donar solucions», ha defensat el ministre en una entrevista en català i castellà. Per a Planas, el govern espanyol ha fet importants pagaments per fer front a aquest moment «particularment complicat» amb protestes que s'han estés des de França fins a Espanya.

Sobre l'amnistia, Planas ha dit que està convençut que hi ha «possibilitat» i que la llei s'aprovarà. En aquest sentit, ha dit que es tindrà majoria i suport constitucional a la norma. Preguntat per si a Catalunya hi va haver terrorisme durant el procés, ha remarcat que ell no és jutge, però ha dit que el terrorisme és una cosa «clarament diferent» al que es va viure en els anys abans i després del referèndum de l'1-O.