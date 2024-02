Desarticulen una organització que robava vehicles en menys d’un minut a Bulgària i els venia a Espanya

La Policia Nacional ha desarticulat una organització que robava vehicles en menys d’un minut a Bulgària i els venia a Espanya. Hi ha set persones detingudes que robaven els vehicles i falsificaven els seus elements identificatius per a la seva venda al mercat espanyol. Els agents han fet inspeccions de vehicles a Madrid i Catalunya i han intervingut deu d’ells valorats en uns 350.000 euros. Els detinguts aconseguien entre 30.000 i 40.000 euros per la venda de cada cotxe al mercat de segona mà.

La investigació va començar el passat mes de desembre, quan els agents van rebre informació procedent de l’Agregat d’Interior de l’Ambaixada de Bulgària a Espanya, en què s’informava sobre l’existència al parc automobilístic espanyol de vehicles que havien estat robats a Bulgària, tot i que el seu origen semblava legal.

Els agents van constatar l’existència d’una organització criminal d’origen búlgar altament especialitzada dedicada al robatori de vehicles de gama mitjana alta al seu país d’origen i la seva exportació a Espanya. Utilitzaven sofisticades eines tecnològiques que els permetien quedar-se qualsevol automòbil en menys d’un minut.

Després els donaven una nova identitat. Manipulaven tots els elements identificatius, com ara el número de bastidor, les etiquetes de constructor i fins i tot els registres digitals del vehicle. Confeccionaven la documentació falsa del vehicle fent ús de suports documentals originals robats en altres països com Àustria, sobre el que es gravaven les dades falses.

Un cop que els vehicles tenien nova identitat eren matriculats novament a Bulgària, com si es tractés d’un cotxe exportat d’un tercer país i traslladat a Espanya. L’organització criminal tenia una rama logística a l’Estat encarregada de matricular els vehicles i introduir-los al mercat espanyol com a vehicles d’ocasió.

Com que les manipulacions estaven molt aconseguides, els vehicles passaven desapercebuts en tots els controls tècnics realitzats durant els diferents processos de matriculació. Fins i tot importants concessionaris dedicats a la venda de vehicles d’ocasió van comprar-ne.

Entre els set detinguts hi ha els dirigents de l’organització. S’han intervingut 10 vehicles, tot i que se segueixen fent gestions d’investigació en col·laboració amb les autoritats búlgares per localitzar-ne més.