Alves, a la banqueta dels acusats a partir de demà acusat de violar una jove a Barcelona

L’exjugador del Barça Dani Alves se sentarà demà a la banqueta dels acusats, després de ser denunicat per violar una jove al bany d’una discoteca de Barcelona el desembre de 2022, cas pel qual porta un any pres i en el qual s’exposa a fins dotze anys de presó.

La secció 21a de l’Audiència de Barcelona ha reservat tres sessions, des de demà fins dimecres vinent, per jutjar el futbolista, la imatge del qual a la banqueta desl acusats serà la primera que difondran els mitjans des de la seva detenció i ingrés en presó preventiva, el 20 de gener de 2023, per un delicte d’agressió sexual.

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Alves al despatx de la seva advocada a Barcelona, on va viatjar des de Mèxic -llavors jugava a Los Pumas- després de ser denunciat per una jove de 23 anys que manté que el futbolista la va agredir sexualment, fent servir violència, al bany d’un reservat de la discoteca Sutton, en la qual van coincidir de festa la nit del 30 de desembre de 2022.

La Fiscalia demana 9 anys i 12 la víctima

La Fiscalia, que va proposar presó provisional per a Alves després de la seva detenció i s’ha oposat des d’aleshores a les seues peticions de llibertat, sol·licita per al futbolista una pena de nou anys de presó i el pagament d’una indemnització de 150.000 euros per a la víctima per un delicte d’agressió sexual.

Una petició que l’acusació particular exercida per la víctima eleva fins els dotze anys de presó, el màxim per a un delicte d’agressió sexual, després de rebutjar l’oferta que la defensa d’Alves va posar sobre la taula fa mesos per evitar el judici: una pena mínima de presó que li permetés sortir ja en llibertat a canvi d’una sucosa indemnització.

Un any a la presó i quatre versions de l’ocorregut

A través de la seva advocada Inés Guardiola, la tercera que ha tingut durant un any en el que ha canviat fins quatre vegades de versió sobre l’ocorregut a Sutton, l’acusat demana a l’Audiència que l’absolgui perquè manté que la relació sexual va ser consentida i, malgrat que no proposa penes alternatives, sí que planteja atenuants per rebaixar una eventual condemna.

En concret, la lletrada tractarà de demostrar que el futbolista estava ebri la nit del 30 de gener, un possible atenuant a què s’afegiria la de reparació del dany, pels 150.000 euros que Alves ja ha entregat al jutjat per cobrir una eventual indemnització per a la víctima, encara que aquesta quantitat se la va fixar la jutgessa com a fiança, sota advertència d’embargament, quan el va processar.

Els dos atenuants que planteja la defensa podrien servir per apuntalar un pacte d’última hora amb les acusacions que eviti el judici, una possibilitat que no pot descartar-se fins iniciada la vista oral i que obligaria a Alves a reconèixer davant del tribunal que va violar la jove.

El futbolista arribarà a judici a l’any de la seva detenció -un temps rècord tenint en compte la demora habitual a les agendes judicials, fins i tot en les causes amb pres-, i ho farà conduït pels Mossos des de la presó Brians 2 en la qual roman com a pres preventiu des de la seva detenció, sense que l’Audiència estimés cap de les tres peticions que va plantejar la seva defensa per sortir en llibertat.

A més, es deslliurarà de l’exposició mediàtica de la seva declaració i la dels testimonis, ja que el tribunal ha prohibit la difusió d’imatge i so de la vista oral: només el primer dia es permetrà a les agències de notícies que, com a "pool", captin imatges en fotografia i vídeo del futbolista.

Fins a 28 testimonis, entre ells la seva dona

La víctima declararà a porta tancada, protegida per una mampara per evitar la seva confrontació visual amb l’acusat, i amb la imatge i la veu distorsionades per protegir-la davant de qualsevol filtració posterior, unes mesures que han instat les acusacions després que la mare d’Alves publiqués a Instagram la identitat i diversos vídeos de la jove.

Davant del tribunal desfilaran fins 28 testimonis, entre ells la mateixa denunciant i les dos joves que l’acompanyaven la nit de Sutton, una amiga i una cosina, que ja van revelar davant de la jutgessa d’instrucció que el futbolista també les va magrejar abans de portar-se a la denunciant al bany.

També testificaran personal de Sutton, entre ells el porter que va atendre a la víctima després dels fets o els cambrers que els van estar servint copes, així com l’amic que acompanyava a Alves a la discoteca i la dona de l’esportista, Joana Sanz, proposada per la defensa perquè acrediti que anava ebri.

És probable que el tribunal permeti a Alves ser interrogat al final de la vista, una vegada declarin la resta de testimonis -també la mare de la víctima i 11 mossos d’esquadra- i exposin els seus informes els agents de la policia científica i els forenses.

Cal veure si el futbolista brasiler afegirà algun element nou a les quatre versions que ha ofert a la justícia sobre el succeït després de ser arrestat.