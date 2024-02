Una assegurança pagarà més d’un milió d’euros a una nena per una infecció hospitalària al poc de néixer

La Secció Sisena de l’Audiència de València ha condemnat a una companyia d’assegurances a indemnitzar una nena amb 1.076.330 euros, més els interessos legals, per les greus seqüeles neurològiques patides arran d’una infecció hospitalària contreta al poc de néixer en un hospital privat l’agost de 2014.

La sala dona la raó a la família, representat pels advocats Javier Bruna i Carlos Sardinero, i estima parcialment el recurs presentat per la mare davant la decisió del Jutjat de Primera Instància número 27, que va desestimar la demanda. En un altre procediment que es va desenvolupar en la via penal, es va absoldre el ginecòleg que va atendre el part en determinar que la seva actuació no va ser constitutiva de delicte.

La sentència ja és ferma, segons ha informat l’entitat. La mare, de 31 anys i en la seva segona gestació, va ingressar a l’Hospital 9 d’octubre de València, centre pertanyent a SegurCaixa Adeslas, companyia d’assegurances dels pares. Després d’una cesària va nàixer la menor, en la setmana 35, sense que es reflectís que va tenir infecció en el naixement ni en el període neonatal immediat. Els cultius inicials van ser negatius i no hi havia alteracions en l’analítica.

Tractament

La nadó va ser tractada amb antibiòtics profilàctics i intubada després del naixement. Així mateix, l’exploració neurològica era normal, conforme a la seva edat gestacional, i es van realitzar dos ecografies que no van mostrar alteracions.

La seva evolució durant les primeres 36 hores de vida va ser molt bona però, a les 42 hores de néixer, mentre estava ingressada a Neonatologia, va desenvolupar una infecció per un germen d’origen hospitalari «molt agressiu», que va produir una greu inestabilitat hemodinàmica i alteracions de la coagulació que van produir nombrosos focus hemorràgics cerebrals.

L’origen d’aquesta sèpsia va ser un germen intrahospitalari que pot ser transmès a través de les mans i objectes insuficientment rentats o desinfectats. Com a conseqüència de la infecció, es van produir greus lesions com a encefalomalacia, porencefàlia (quistos en el teixit cerebral), retard en el desenvolupament, ceguesa i epilèpsia, per la qual cosa està reconeguda amb una gran invalidesa.