El govern espanyol autoritza l’OPA d’Amber sobre la catalana Applus

El govern espanyol ha autoritzat l’oferta pública d’adquisició (OPA) d’Amber sobre l’empresa catalana Applus, segons ha informat aquest divendres la companyia en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’autorització la va donar el consell de ministres durant la seva reunió de dimarts, arran d’un informe favorable de la Junta d’Inversions Exteriors, que autoritzava sense condicions aquesta inversió estrangera. El permís del govern és previ a un eventual aval a l’operació per part de la CNMV. Applus, que factura uns 2.000 milions d’euros l’any, també té sobre la taula una altra OPA, del fons Apollo.

La societat Amber, participada pels fons ISQ i TDR, va fer una contraopa amb una oferta que valora l'empresa en 1.258 milions d'euros, és a dir, 9,75 euros per acció, una quantitat superior a l’oferta inicial d’Apollo, de 9,5 euros.

A mitjans de gener, la CNMV ja va autoritzar l’OPA presentada per Manzana Spain Bidco, el vehicle inversor del grup nord-americà Apollo. L’oferta inicial es dirigia al 100% del capital de l’empresa, amb 9,5 euros per acció, fins a un valor de 1.226,2 milions. Fa uns dies, però, Apollo va anunciar que havia firmat contractes de compravenda per al 21,85% del capital social d’Applus a un preu de 10,65 euros l’acció, superior a l’anunciat inicialment.

La disputa entre els dos fons, per tant, continua, per veure quin aconsegueix fer-se amb el control de la multinacional catalana. Les accions de la companyia cotitzen a 11,2 euros, cosa que fa preveure un augment a l’alça de les ofertes.