Presó per a un britànic de 51 anys que va abusar d’una nena de 13 anys en un càmping d’Alacant

Un home de 51 anys, d’origen britànic, ha estat condemnat per l’Audiència Provincial d’Alacant a un any i sis mesos de presó per abusar d’una nena, de 13 anys, en un càmping de l’Alfàs del Pi, a Alacant.

L’abús es va produir entorn de les 23:00 hores del 6 de juliol de 2019 quan la víctima, de 13 anys, es trobava asseguda en un banc, al recinte del càmping en el qual es trobava allotjada, i l’adult es va atansar i es va asseure al costat d’ella per a, a continuació, tocar-li els braços i les cames i introduir la seva mà sota els pantalons curts fins tocar-li la vagina per sobre de la roba interior.

En aquell moment, la menor «es va quedar en xoc», segons el fallo, fins que va aparèixer una amiga seva, moment en què l’acusat va cessar la seva actitud i va marxar.

El processat va assegurar durant el judici, celebrat el passat 10 de gener davant d’un tribunal de la Secció Segona, que el dia dels fets es trobava en estat d’embriaguesa i que no recordava res del succeït, de manera que va negar els abusos i va sol·licitar la seva lliure absolució.

La sentència confereix credibilitat a la versió de la menor, en considerar que va relatar el succés amb detalls, que les seves manifestacions van ser persistents i que no va actuar guiada amb l’ànim de perjudicar l’acusat.

El tribunal imposa un any i mig de privació de llibertat per un delicte d’abús sexual a menor de 16 anys després d’aplicar l’atenuant d’embriaguesa com a eximent incompleta, així com un allunyament de 200 metres, 5 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 2.000 euros.