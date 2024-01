Frank Cuesta, a punt de morir per l'atac d'un cérvol del seu santuari

L’herpetòleg i divulgador Frank Cuesta ha patit un contratemps al seu santuari de Tailàndia, on cuida i recupera animals salvatges objecte de les màfies que trafiquen amb aquests éssers.

Cuesta estava sortint d’una de les zones d’aigües de l’enorme recinte que té als afores de Bangkok quan 'Perrito', un cérvol del seu santuari i un dels protagonistes dels seus vídeos, ha començat a atacar-lo d’una forma brutal, clavant-li les astes, arremetent i encastant-lo contra un talús proper, com es pot veure en un vídeo del seu canal de Youtube.

«He rebut un atac de Perrito, m’he cosit, perquè tinc una ferida bastant profunda i ferides per tot el cos», explicava Cuesta després de l’atac, ensangonat, amb la samarreta trencada i encara en xoc pel succés.

«Aquestes coses passen, estic apallissat, estic amb l’ensurt, perquè és una situació a vida o mort», explicava. En el vídeo, al seu canal de Youtube, pot veure’s com l’animal l’aixeca enlaire amb les banyes, per iniciar-se després una lluita a la desesperada per evitar més envits.

«De vegades la naturalesa és així, dura, fotuda. Perrito pesa més de 200kg i amb unes astes que et poden matar», explicava Cuesta, que explicava algunes de les conseqüències. «He hagut de treure'm una asta de les costelles, perquè m'ha fet un forat.»

«A mi m’adora, però té les seves reaccions, els seus dies i sempre cal anar amb compte amb els animals», explicava l’aventurer, que feia veure que el seu «error» havia estat sortir de l’aigua a prop de l’animal i en una zona on el cérvol no veia sortida, sentint-se en perill, i a més, en una època de cel·lo.