Aquesta és l’ajuda del SEPE de 480 euros que poden demanar les mares aturades majors de 45 anys

L’última Enquesta de Població Activa (EPA), publicada aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), dona una taxa d’atur a Espanya de l’11,76%, és a dir, que actualment hi ha 2,83 milions d’aturats. D’aquest total de persones a l’atur, continuen sent més les aturades —1,5 milions, el 13,36%— que els aturats —1,3 milions, el 10,30%. A la franja d’edat que va entre els 25 i 54 anys, el percentatge de parades (12,40%) també és més gran que el d’aturats (8,64%), segons les dades més recents publicades per l’INE.

En aquest sentit, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ofereix ajuts destinats als treballadors grans de 45 anys en situació d’atur que hagin esgotat la prestació de l’atur, i al qual poden optar les mares majors de 45 anys, un col·lectiu que afronta dificultats en la seva inserció laboral. D’aquesta manera, el SEPE posa a disposició dels aturats dos prestacions que poden sol·licitar, sempre que es compleixin els requisits: l’ajuda familiar i el subsidi per a majors de 52 anys.

La primera dels ajuts va dirigida a aquelles persones aturades amb càrregues familiars que hagin esgotat la seva prestació contributiva, un concepte que informalment es coneix com l’atur. A més d’estar inscrites com a demandants d’ocupació durant el període d’un mes des de l’esgotament de l’atur, les rendes d’aquestes persones no podran superar el 75% del salari mínim interprofessional —fixat en 1.080 euros al mes—.

Segons expliquen des del SEPE, la quantia de l’ajuda és igual al 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que equival a 480 euros al mes. Així mateix, la durada d’aquesta ajuda familiar per a les mares majors de 45 anys que hagin esgotat l’atur serà de 6 mesos, prorrogable fins un màxim de 24 mesos —en el cas que la prestació contributiva esgotada fos de 4 mesos. La pròrroga s’estendria fins un màxim de 30 mesos, si la dona ha esgotat una prestació de, almenys, 6 mesos.

D’altra banda, les mares aturades que siguin majors de 52 anys poden accedir al subsidi d’atur per a persones treballadores majors de 52 anys del SEPE, que es cobraria de manera indefinida fins que la beneficiària assoleixi l’edat ordinària de jubilació o bé trobi una feina. La quantia és la mateixa que es cobraria en el cas anterior, de 480 euros al mes, i per poder accedir a aquesta ajuda és necessari haver cotitzat 15 anys a la Seguretat Social, entre altres requisits que detalla el SEPE en la seva pàgina web.