Després de tres dies de bloquejos a França, el CGC exigeix obrir ja un corredor viari segur per a peribles

El Comitè de Gestió de Cítrics (CGC), la patronal nacional que aglutina els principals operadors privats i els associats de la qual canalitzen entorn del 70% de les exportacions espanyoles de cítrics, reclama a les autoritats nacionals i europees que s’obri amb urgència un corredor segur per garantir el trànsit per França als productes peribles espanyols.

En una nota de premsa, la patronal ha posat de manifest que, ahir dissabte, es van complir tres dies consecutius de bloquejos, aldarulls i protestes dels sindicats agraris gals, la qual cosa afecta diàriament a milers de camions –que segueixen retinguts o circulant amb extrema dificultat- i ja han provocat al sector un greu perjudici a causa del retard generalitzat en les entregues.

La situació generada continua afectant el territori espanyol ja que, ahir al matí, en les àrees de servei de diverses autopistes de la província de Barcelona, els Mossos continuaven retenint els transportistes, atesa la saturació generada en el pas fronterer de la Jonquera (Girona). El CGC adverteix que «la crisi podria degenerar a curt termini en cancel·lacions massives de comandes i no molt més tard en desproveïment».

La situació a França –amb nou dies ja de manifestacions, tractorades a les autovies i els successius bloquejos en els passos fronterers i principals artèries, que venen agreujant-se des de dijous- no sembla millorar prou. Els principals sindicats agraris mantenien ahir les mobilitzacions malgrat les cessions del govern francès, que divendres va anunciar l’anul·lació de l’augment previst sobre l’impost del dièsel agrícola.

Malgrat la reobertura ahir de l’A-9 a la frontera amb Espanya des de l’AP-7, i als permisos excepcionals donats pel Ministeri d’Interior gal per al retorn als seus orígens de camions pesats retinguts, algunes organitzacions franceses parlaven d’una recrudescència de les protestes a partir de dilluns.

Afectacions en la competitivitat del sector

El CGC comparteix les motivacions de fons de les mobilitzacions agràries en aquest país i en altres europeus, però insisteix que «el sector hortofructícola espanyol també és víctima de la pèrdua de competitivitat amb les produccions de països tercers», que genera la falta de reciprocitat i les polítiques mediambientals i d’obertura comercial que la UE ve impulsant en els últims anys.

El CGC recorda, així mateix, que «el camió és el seu principal mitjà de transport i un factor decisiu en la competitivitat de la citricultura i hortofructicultura espanyola», que, davant l’oferta més barata de països tercers amb costos laborals i socials molt inferiors, és capaç d’aprofitar així l’anomenada ‘renda de proximitat geogràfica’ a la UE. «La solució als problemes de l’agricultura europea no pot ser castigar als transportistes i a l’agricultura espanyola, que ara i en anteriors episodis és la principal damnificada de les seues violentes accions. Al cap i a la fi, amb les seues protestes el que ataquen és a nostra primer avantatge, que és donar el millor servei,» ha insistit la presidenta d’aquesta associació, Inmaculada Sanfeliu.

El CGC ha tingut coneixement del tomb de la càrrega d’alguns camions dels seus associats però, tot i ser greu, molt més important que això és «l’irreparable» dany que s’està generant a tota la cadena de subministrament. «La llibertat de circulació és un principi bàsic del mercat únic i de la UE. Si llavors es va entendre que era necessari habilitar corredors per evitar el desproveïment dels consumidors, ara i després de tants incidents previs de la mateixa naturalesa, es debiería impulsar automàticament mesures com les de llavors», assenyala referent a això Sanfeliu.

Gener, un mes clau per a l’exportació citrícola espanyola

El gener –amb entre 400.000 i 500.000 tones- és un dels tres mesos àlgids per a l’exportació citrícola espanyola. Tals xifres suposen entre el 25 i el 30% del comerç exterior espanyol de fruites i hortalisses d’aquest mes. Entre novembre i gener, de fet, es concentra entorn del 40% del conjunt d’exportacions citrícolas de tota la campanya.?

«Si no se li posa fre ben aviat a aquesta situació, les pèrdues per al sector seran assegurança milionàries. Si no es restaura la llibertat de circulació o s’obren els esmentats corredors, la crisi amenaça d’afectar l’activitat en el camp i als magatzems de confecció, ja que més del 90% de les exportacions de taronges i mandarines espanyoles es dirigeixen a la UE i al Regne Unit i passen necessàriament pel país veí», conclouen des de CGC.