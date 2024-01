Milers de persones es concentren a Madrid convocades pel PP contra l'amnistia: «No hi ha terrorisme bo o dolent»

A 48 hores de la votació de la llei d'amnistia al Congrés, milers de persones -70.000 segons el PP, 45.000 segons la delegació del govern espanyol- s'han reunit aquest diumenge la plaça Espanya de Madrid convocades pels populars sota el lema «Una Espanya forta». En un acte on han parlat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, els populars han acusat el govern espanyol de pretendre deixar sense resposta penal el que han qualificat de «terrorisme» independentista, i han acusat el govern de Pedro Sánchez de «perseguir» el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón. «Espanya no es ven», ha clamat el líder del PP.

«No hi ha terrorisme bo o dolent», ha dit Feijóo, sinó l'acció «d'un govern nefast que no té vergonya» que «ha canviat impunitat per poder» i ha creat «una casta de polítics i intocables» i delictes «que han de ser perseguits o no segons qui els comet». Per Feijóo, aquest govern és «la pitjor versió de la política» i «la pitjor perversió de la justícia», perquè «no té límits».

En aquest primer acte de la caravana que el PP promet portar a tot l'Estat en els pròxims mesos, Feijoo ha assegurat que Sánchez passarà a la història per les seves «mentides» i la seva «cobdícia». «En definitiva, per vendre's ell, el PSOE i posar en venda Espanya». «Han desfermat una tempesta de dignitat a tot Espanya que cada dia és més gran, més forta i té més gent», perquè «cada dia som més», ha dit el líder del PP.

En aquest marc, ha promès que la seva formació defensarà «la justícia, la igualtat i la Constitució». «Estem per derivar el mur del 'sanchisme'» de la mà «d'una majoria d'espanyols que creix cada dia». «No tinguin cap dubte que Espanya no calla ni es deixarà enganyar, perquè Espanya no es ven, i menys en nom dels que no els interessa Espanya», ha sentenciat.

«Es trigui el que es trigui, aquí estarem drets defensant el nostre país, els nostres principis i tornant a la concòrdia i la convivència», ha dit Feijóo. Perquè finalment «derrocarem un mur construït amb arrogància i mentides, i ho farem amb la veritat, el sentit comú, la Constitució i units», perquè «cap espanyol visqui on visqui mereix la condemna de la misèria política, econòmica i moral».

Vuitena gran manifestació

Ha estat la vuitena gran manifestació contra l'amnistia a l'Estat organitzada o capitalitzada pels populars, i forma part de la iniciativa anunciada pel PP a nivell social, jurídic i polític contra els pactes «ocults» i «clandestins» del govern de Pedro Sánchez amb ERC i Junts, i en defensa de la «igualtat» i la «solidaritat» entre espanyols.

Aznar, Rajoy, Montserrat i Sánchez-Camacho

Un cop més, hi han participat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La concentració també ha comptat amb la presència dels expresidents del govern espanyol José Maria Aznar i Mariano Rajoy, que no han pres la paraula. També hi ha assistit, entre altres, l'eurodiputada Dolors Montserrat, el regidor de Barcelona Daniel Sirera i l'expresidenta del PPC Alícia Sánchez-Camacho.

La concentració ha anat precedida per una altra iniciativa del PP als municipis on governa. Els més de 3.500 alcaldes del PP van signar aquest dissabte un manifest contra el «trencament» de la igualtat i la «corrupció moral» del govern de Sánchez. «No existeix terrorisme bo, el terrorisme és terrorisme» i «sempre viola els drets humans». «Reclamem que no existeix 'terrorisme bo' i que tot acte terrorista sigui investigat i condemnat», diu el document.

Almeida i Ayuso clamen contra el «terrorisme»

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida ha advertit que el PP seguirà al carrer contra l'amnistia. Segons Alemida és una «ofensa» que es digui que hi ha «terrorisme bo o dolent» perquè «els terroristes han d'acabar a la presó», i Sánchez hauria de «mirar als ulls» dels policies ferits a les protestes contra la sentència i dir-los que «el seu sacrifici no va valer per res». «Allò va ser terrorisme, que quedi clar», ha afirmat l'alcalde de Madrid.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el govern espanyol de «perseguir» el jutge de l'Audiència Nacional Manuel Garcia Castellón, i ha demanat a les institucions europees que «escoltin» el que està passant a Espanya, on el govern espanyol «pacta amb el crim».

«El govern està esborrant articles del Codi Penal, redacta lleis a conveniència i desballesta l'estat de dret a gran velocitat», ha dit Ayuso, que ha sentenciat que a Catalunya hi va haver «terrorisme» per «acabar amb infraestructures crítiques». «Ara hi ha terrorisme bo, perquè volen confondre vandalisme amb terrorisme», ha dit.

La resposta del PSOE

La portaveu del socialista, Esther Peña, ha assenyalat que «la dreta mai surt al carrer per reivindicar un dret», sinó que «es mobilitza des de l'odi, el rancor i el greuge per deslegitimar i reclamar el poder». Ho ha dit des d'un acte preelectoral a Galícia, al municipi de Redondela (Pontevedra). La diputada per Burgos ha apuntat també que el PP «pot governar amb l'ideari» de la ultradreta. «El PP ja no és el que era», «la por ja no és Vox» ha reblat. Peña ha subratllat que «cal reconèixer l'originalitat organitzant una manifestació per criticar un govern perquè puja les pensions, abarateix l'electricitat i rebaixa la llista de la compra».

En aquesta línia, la portaveu socialista ha fet una crida als pensionistes que es manifesten contra l'amnistia a Madrid a preguntar a Feijóo per què el PP va votar en contra a la revalorització de les pensions i ha recordat al líder dels populars que «Espanya ni es cau, ni s'enfonsa, ni es trenca». «Espanya va en la bona direcció», ha dit mentre comentava les xifres d'ocupació. «Espanya avança tot i el soroll i els insults de la dreta i de la ultradreta», ha afirmat.