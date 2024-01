Els 27 aborden aquest dilluns l'estat de dret a Espanya amb l'amnistia com a teló de fons

Els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea (UE) es reuneixen aquest dilluns a Brussel·les en una trobada en la qual s'abordarà la situació de l'estat de dret a Espanya. Es tracta d'un debat sobre les recomanacions que la Comissió Europea va fer a l'Estat l'any passat. Ara bé, com a teló de fons hi haurà l'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme, especialment tenint en compte que es votarà dimarts al Congrés i es troba sota l'avaluació de l'executiu comunitari. El que en aquesta ocasió no abordaran els ministres europeus és l'oficialitat del català, el basc i el gallec, que ha quedat fora de l'agenda per primer cop des del setembre.

En el debat sobre la situació de l'estat dret a Espanya, fonts de la presidència belga del Consell no descarten que alguns estats puguin preguntar sobre l'amnistia, però remarquen que és poc probable perquè el debat se centra en l'informe sobre l'estat de dret de l'any passat. «Portarà més cua a l'estiu», afegeixen les mateixes fonts, en referència a l'informe sobre l'estat de dret que la Comissió Europea publicarà al juliol i en el qual apuntarà a les deficiències detectades a cada país i farà recomanacions per resoldre-les.

En aquest sentit, fonts diplomàtiques espanyoles creuen que cap país preguntarà el representant del govern espanyol sobre la mesura de gràcia a l'independentisme en el torn de preguntes que s'obrirà després de l'exposició inicial. «Dubto que hi hagi preguntes perquè està en tramitació i no està en l'informe sobre l'estat de dret de l'any passat», afegeixen.

A banda d'Espanya, els ministres també abordaran en la reunió la situació de l'estat de dret a França, Croàcia i Itàlia. Es tracta d'una discussió habitual en aquest tipus de trobades, en les quals periòdicament s'aborden les conclusions de l'informe sobre l'estat de dret de l'any passat d'un grup de països i el que estan fent per resoldre les deficiències detectades per Brussel·les.

El català a la UE, estancat

Un cop Espanya ha perdut la capacitat d'introduir punts en l'agenda de les trobades per no tenir ja la presidència del Consell, la presidència belga ha decidit en la seva primera reunió de ministres d'Afers Europeus treure aquest punt de la discussió a nivell de ministres. Fonts de la presidència belga confirmen que els treballs es mantenen per ara a nivell tècnic i que s'elevarà a nivell de ministres «quan sigui necessari». És a dir, un cop s'aclareixin els dubtes dels 27 sobre l'impacte administratiu, jurídic i financer de l'oficialitat de les tres llengües, una qüestió que demanen a Espanya des de la primera discussió sobre la qüestió al setembre.

Malgrat que la UE manté l'oficialitat de les tres llengües a nivell tècnic a falta de nova informació per elevar la qüestió a nivell de ministres, fonts diplomàtiques espanyoles descarten que la qüestió s'hagi aparcat. De fet, indiquen que el govern espanyol està treballant «al 500%» en aquesta qüestió.

«Ni hi ha una rebaixa dels esforços ni del compromís en un sol milímetre», remarquen fonts diplomàtiques espanyoles, que no detallen com estan intentant resoldre els dubtes dels socis comunitaris sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec i tampoc preveuen cap termini perquè la qüestió estigui suficientment «madura» com per elevar-la a nivell de ministres.

A banda de les qüestions anteriors, els ministres d'Afers Europeus també abordaran en la reunió el paquet de defensa de la democràcia que la Comissió Europea va presentar al desembre i està previst que la presidència belga del Consell expliqui a l'inici de la sessió quina són les seves prioritats per a aquest semestre.