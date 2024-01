Santiago Abascal, reelegit president de Vox per als pròxims quatre anys

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estat reelegit aquest dissabte com a president de la formació per als pròxims quatre anys. La decisió s'ha pres durant la celebració a Madrid de l'Assemblea General Extraordinària de Vox. Segons ha informat la formació, la presidenta del Comitè Electoral del partit, Gema Herrero, ha confirmat la reelecció d'Abascal ja que aquesta ha estat l'única candidatura que s'ha presentat. El líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, manté la secretaria general i també serà vicepresident de la formació.

Segons ha explicat la formació, Abascal va presentar candidatura el passat 16 de gener «en temps i forma» per a la presidència del partit, superant el 10% dels avals que es demanen.

A més d'Abascal i Garriga, la nova executiva de Vox estarà formada per Pablo Sáez com a tresorer, i 15 vocals, entre els quals hi ha noms com el de Javier Ortega Smith, Jorge Buxadé. La resta de vocals escollits són José Ángel Antelo, Blanca Armario, Vicente Barrera, Enrique Cabanas, José María Figaredo, Juan García-Gallardo, Luis Gestoso, Llanos Massó, Rocío de Meer, Alejandro Nolasco, Pepa Millán, Reyes Romero o María Ruiz.