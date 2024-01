El govern espanyol prepara un avantprojecte de llei per reduir el consum d'alcohol entre els menors

El govern espanyol prepara un avantprojecte de llei per reduir el consum d'alcohol entre menors. Segons va explicar aquest divendres la ministra de Sanitat, Mónica García, es busca harmonitzar la normativa vigent també sobre la publicitat de begudes alcohòliques. L'objectiu, va dir, és prevenir de manera més eficaç el consum d'alcohol entre joves i adolescents.

També es vol crear eines per abordar aquesta pràctica i definir el paper del sector sanitari i dels serveis socials. L'executiu també vol implicar tota la societat en un «canvi cultural» que modifiqui la percepció de risc de les begudes espirituoses. Com va recordar la ministra al Congrés, el 70% de les persones d'entre 14 i 18 anys han consumit alcohol el darrer any.