Obren un procés de sanció contra Espanya per no aplicar la directiva de carregador únic

La Comissió Europea ha obert aquest dijous un procés de sanció contra Espanya per no haver posat en marxa les mesures necessàries per transposar la directiva comunitària per establir un carregador únic, cosa que havia de fer com a màxim el passat 28 de desembre.

Davant l'incompliment, l'executiu comunitari ha enviat una carta d'emplaçament a les autoritats espanyoles i dona dos mesos per impulsar les mesures adequades per resoldre les deficiències detectades en la transposició de la norma.

En cas de no rebre una resposta satisfactòria, Brussel·les pot portar Espanya a la justícia europea per aquest cas. La directiva europea estableix el port USB-C de càrrega comuna amb l'objectiu de garantir la interoperabilitat en els dispositius comercialitzats a la UE. També dissocia la venda dels dispositius i dels carregadors.