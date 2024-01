Detingut un entrenador de futbol a Sevilla per abusar d'almenys nou nens

Un entrenador de futbol de Dos Hermanas (Sevilla), de 29 anys, es troba en llibertat amb càrrecs després d’haver estat detingut per la Policia Nacional per abusar presumptament d'almenys, nou nens, encara que no es descarta que puguin aparèixer noves víctimes.

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, la setmana passada va detenir a J.A.T, de nacionalitat boliviana, acusat d’abusar d'almenys nou nens després de les denúncies de diversos pares de la barriada de Montequinto, on residia l’entrenador, que també treballava per a l’equip d’aquest barri.

El jutjat d’Instrucció número 4 de Dos Hermanas, encarregat del cas, el va deixar en llibertat amb càrrecs i li va imposar una ordre d’allunyament de tres dels menors i la prohibició de dedicar-se a qualsevol activitat relacionada amb nens. A més de per agressions sexuals, també se li imputa un altre delicte d’amenaces.

L’actuació policial la va dur a terme la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de la comissaria local de Dos Hermanas i es va desenvolupar el passat 19 de gener després de les denúncies interposades pels pares dels menors, coincidint que aquestes famílies residien al mateix barri de l’ara detingut, que es dedicava a entrenar un equip de futbol infantil.

El detingut va passar a disposició de la Justícia, qui va decretar llibertat amb càrrecs, imposició de mesures cautelars a l’espera que se celebri el judici, com la prohibició d’aproximar-se i de comunicar-se amb les víctimes, a més de la prohibició d’exercir qualsevol professió relacionada amb menors.

El sospitós hauria practicat presumptament tocaments i va posar vídeos sexuals als menors. Les víctimes, d’entre 10 i 12 anys, són coneguts del barri i ara s’investiga si també va abusar dels seus jugadors. Per tant, la investigació continua oberta i no es descarta l’aparició de noves víctimes, segons informa la Policia Nacional.