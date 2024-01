La Policia Nacional deté cinc persones per estafes relacionades amb la venda de bitllets falsos

La Policia Nacional ha detingut cinc persones, dues a Barcelona i tres a Madrid, per estafes relacionades amb la venda de bitllets d'euro falsos a través d'una pàgina web. Segons el cos policial, els individus estaven especialitzats en la modalitat 'wash wash', també coneguda com a bitllets tintats, consistent en enganyar a la víctima per fer-li creure que mitjançant la rentada d'unes cartolines blanques de la mida dels bitllets i uns productes químics es poden obtenir bitllets legítims o falsos d'excel·lent qualitat. Els arrestats, que han ingressat en presó provisional, venien els euros a través d'internet i oferien la possibilitat d'adquirir-los en línia o en persona.

La investigació ha permès acreditar l'autoria dels investigats en diversos delictes d'estafa per quanties de diners superiors a 500.000 euros en alguns casos. Els agents han intervingut nombrosos bitllets falsos, 1.550 euros en moneda de curs legal, documents d'identitat falsos i productes químics, així com altre tipus de material pensat per a la fabricació.

L'inici de la investigació es remunta a l'agost, quan la policia va detectar l'existència d'una pàgina web en la qual es venien bitllets falsos. Els agents es van posar en contacte amb el titular dels perfils i van constatar que els investigats estafaven a les víctimes mitjançant la modalitat 'wash wash'. Després de contactar amb diversos implicats, a finals del mes d'octubre passat van detenir dues persones a Barcelona i, en registrar un vehicle, van trobar-hi bitllets, cartolines, planxes de la mida del bitllet de 50 euros i làmines de color, entre altres.

La investigació va continuar oberta i, a finals de novembre, la policia es va assabentar de l'estafa a un particular d'una considerable quantitat de diners mitjançant el mateix modus operandi. Els estafadors havien mostrat al comprador com utilitzant productes químics convertien les cartolines en bitllets legítims que li havien lliurat com a mostra i li demanaven a la víctima més diners per comprar líquids que, suposadament, rentarien la resta de cartolines que havien d'entregar-li.

Fins llavors només li havien entregat 1.300 euros dels 60.000 euros promesos. En contactar de nou amb la víctima, els agents van arrestar dues persones més a Madrid i un tercer dies després.