Les nuclears demanen al govern espanyol «replantejar-se» el calendari del seu tancament

Les centrals nuclears demanen al govern espanyol «replantejar-se» el calendari de tancament de les plantes a Espanya per allargar els terminis de funcionament més enllà dels fixats, atesa la capacitat per aportar «estabilitat i competitivitat» al sistema elèctric.

Inicialment, el procés de tancament està previst que arrenqui el 2027 per acabar de forma esglaonada el 2035. «Ens agradaria arribar a un acord amb el govern, asseure'ns a negociar» sobre el millor a nivell energètic per al país, ha assegurat el president de Fòrum Nuclear, Ignacio Araluce, en una trobada amb la premsa.

«Cal replantejar-se» si el pla de tancament hauria de seguir endavant, almenys mentre no hi hagi opcions o alternatives a l'energia nuclear «més consolidades», i de moment no existeixen, ha explicat el responsable de Fòrum Nuclear.

Segons les dades, els set reactors operatius a Espanya generen una mica més del 20 per cent de l'electricitat consumida i han evitat l'emissió d'uns 20 milions de tones de CO2 el 2023, cosa que confirma el seu paper clau a més per a la descarbonització.

Araluce ha lamentat que la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, no s'hagi assegut «mai» a negociar amb ell en qualitat de responsable de Fòrum Nuclear.

Ha demanat una reunió a Ribera per discutir del futur energètic més convenient per al país, per als ciutadans, i també per veure com millorar la gestió dels residus radioactius.

«Una cosa és la ideologia i una altra la realitat», ha explicat Araluce, que confia que «arribarà un moment» en què el govern serà conscient del paper de l'energia nuclear per al bon funcionament de la xarxa elèctrica, un sistema molt complex.

«Canvis d'opinió, n'hem vist diversos» amb aquest govern, així que de moment «tot és possible» i per això també el futur nuclear, ha afegit esperançat el responsable de Fòrum Nuclear.

Espanya compta amb set reactors nuclears operatius Almaraz I i II (Càceres), Ascó I i II (Ribera d'Ebre), Cofrents (València), Trillo (Guadalajara) i Vandellós II (Baix Camp).

A més, una fàbrica de combustible nuclear a Juzbado (Salamanca) i un centre d'emmagatzematge de residus radioactius de molt baixa, baixa i mitjana activitat al Cabril (Còrdova) .

El tancament esglaonat de centrals segons el calendari actual, començarà amb Almaraz (Càceres), el 2027, per la qual cosa a finals del 2024 s'hauria de començar a informar ja del procés a les autoritats competents.

Araluce ha lamentat que mentre a gran part d'Europa la tendència és allargar el funcionament de les centrals nuclears i fins i tot construir més plantes, a Espanya s'està fent el contrari.

Mentre segueixin funcionant, el que Araluce demana és que «no ens posin pals a les rodes», després de lamentar l'increment recentment anunciat pel govern central de la taxa d'Enresa, del 40%, sobre les nuclears.