Detingut un menor per apunyalar-ne un altre en una classe de gimnàstica en un institut de Madrid

La Policia Nacional ha detingut un menor de 15 anys per apunyalar-ne un altre, de la mateixa edat i que ha patit ferides lleus, durant una classe d’educació física a l’interior de l’institut del qual ambdós són alumnes, en Alcalá de Henares (Madrid).

Segons han informat a EFE fonts policials, l’agressió ha ocorregut cap a tres quarts de nou del matí, poc després de l’inici de les classes en l’IES Alonso Quijano, situat al carrer Moreras de l’esmentada ciutat.

Ambdós menors eren a classe d’educació física quan l’arrestat presumptament ha apunyalat la seva víctima per l’esquena amb un ganivet de cuina.

Les primeres indagacions apunten que l’agressió va estar motivada per unes picabaralles entre els dos menors, encara que els investigadors no descarten altres hipòtesis, com que estigui relacionada amb bandes juvenils.

Els sanitaris del Summa 112 han atès al menor i li han traslladat al Hospital Universitario Príncipe d’Astúries d’Alcalá, han assenyalat a EFE fonts d’Emergències 112 de la Comunitat de Madrid.

El jove està conscient i pot caminar sense dificultats.