Detingut després d’apunyalar la seva dona a València, fugir i entregar-se a Leganés

Un home ha estat detingut a Leganés després de suposadament assestar a la seva dona diverses punyalades aquest dissabte a la localitat valenciana de la Pobla del Duc. L’individu hauria fugit fins la localitat madrilenya després de ferir la seva parella.

Segons el diari Levante, l’autor dels fets, de 52 anys, i la dona, de 46, estaven divorciant-se i no vivien junts. En aquest sentit, l’home hauria anat fins la casa de la seva sogra per agredir la víctima, que es trobava sola a l’habitatge.

L’ara detingut va fugir llavors fins arribar a Leganés, on es va acabar entregant en una comissaria, segons han confirmat fonts de la investigació. Per la seva part, la dona va haver de ser traslladada a l’hospital, on s’està recuperant de les ferides.

L’Ajuntament de la Pobla del Duc ha expressat, en un missatge a les seves xarxes socials, el seu rebuig d’aquest «terrorífic» nou cas de violència masclista. «S’ha donat al nostre poble un acte menyspreable de violència de gènere», ha traslladat.

«Un acte que ha afectat la nostra sensibilitat pel seu gran nivell de salvatgisme i crueltat. És difícil trobar les paraules per transmetre el dolor i la tristesa que aquest acte desperta en cadascun de nosaltres i hem de deixar clara la repulsa que ens provoca», ha recalcat el consistori.

Així, ha continuat: «En nom de tot el poble, aixequem la veu per deixar clar per a totes les veïnes i veïns (i per a tots aquells que ens vulguin escoltar) que rebutgem aquest i qualsevol altre tipus de violència masclista. I el condemnem com a acte terrorífic que és», conclouen les fonts municipals.