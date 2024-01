La «broma» entre amics que ha portat al banc dels acusats a un jove per una falsa amenaça de bomba

Va ser una «broma» entre set amics britànics que viatjaven a Menorca a l’estiu de 2022. Amb aquest argument, un jove de 20 anys acusat de desordres públics ha assegurat que mai no va voler causar alarma social quan va enviar el missatge «de camí a volar l’avió (soc membre dels talibans)» que va resultar una falsa amenaça de bomba.

El jove britànic s’ha assegut aquest dilluns al banc dels acusats de l’Audiència Nacional acusat d’un delicte de desordres públics pel qual la Fiscalia demana per a ell una multa de 22.500 euros i una indemnització de 94.782 al Ministeri de Defensa per les despeses d’un caça Eurofighter del Ejército del Aire espanyol que va haver de ser desplegat per escortar a l’avió, que allotjava 142 passatgers.

Va ocórrer el 3 de juliol de 2022, quan l’acusat va enviar per un grup de Snapchat aquest missatge juntament amb una fotografia, que va ser captat pels serveis de seguretat del Regne Unit quan l’avió sobrevolava l’espai aeri francès i que, després d’avisar les autoritats espanyoles, va provocar que un Eurofighter acabés escortant l’avió per una amenaça de bomba.

L’acusat ha reconegut haver enviat l’esmentat missatge, però ha assegurat que el va remetre a un grup privat de set amics que coneixia des de feia anys.

Es va tractar, ha explicat, d’una «broma» que li feien des del col·legi pels seus «trets físics» per tenir la pell més fosca, i ha assegurat que sap que el grup talibà té la condició de terrorista, però que mai no va pretendre causar alarma social ni por als passatgers perquè el va enviar a un grup privat.

«Només va ser una broma una mica pesada (...). En el col·legi, moltes vegades pels nostres trets i color de pell, estàvem acostumats a enfrontar-nos a aquest tipus de broma», ha corroborat més tard un dels amics que va viatjar amb ell i que ha assegurat que el missatge no va ser compartit per cap membre del grup perquè, altrament, haurien rebut una notificació.

Segons la teoria d’aquest testimoni, potser algun dels amics estigués connectat a la xarxa wi-fi de l’aeroport londinenc i per això es va poder localitzar aquesta imatge. L’acusat ha negat que ell estigués utilitzant aquesta xarxa.

Ambdós amics han afegit a més que quan van veure el caça escortar l’avió van pensar que es tractaven de maniobres militars a causa de la invasió de Rússia a Ucraïna.

L’argument de la «broma» no ha convençut ni el fiscal ni a l’Advocacia de l’Estat, que han mantingut la seva acusació.

La Fiscalia creu que el fet que diguin que va ser una «broma pesada» implica que l’acusat «sabia el que estava fent» i que fer referència en el seu missatge als talibans «origina temor» i l’alarma social que castiga el delicte pel qual l’acusa.

La seva advocada, tanmateix, ha argumentat que l’esmentat delicte no existeix quan hi ha «imprudència» i que la jurisprudència exigeix que l’amenaça sigui «creïble», una cosa que no va passar perquè els seus cinc amics van pujar amb ell a l’avió.

Ha negat que el seu client tingués la intenció de mobilitzar als serveis d’emergència i ha posat de relleu «el context» en el que es trobaven: un grup d’amics que acabava d’acabar el Batxillerat, «tot just complerts els 18 anys» i després de dos anys de restriccions per la pandèmia de COVID, que anaven de vacances a Menorca, però van acabar detinguts.

«Va ser una broma en un àmbit purament privat», ha reiterat.

El judici ha quedat vist per a sentència.