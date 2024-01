Com sol·licitar el Bono Lloguer Jove 2024

El Govern d’Espanya, donis de l’any 2022, ha prorrogat una bonificació econòmica destinada a ajudar els joves en matèria d’habitatge, el Bono Alquiler Joven. Aquesta es pot sol·licitar en qualsevol moment, ja que no s’ha interromput la seua implementació. Des del Ministeri d’Habitatge expliquen tots els requisits que cal complir per sol·licitar el Bono Lloguer Jove 2024:

Tenir entre 18 i 35 anys

Acreditar rendes de feina

Que els teus ingressos anuals siguin, amb caràcter general, inferiors a 3 vegades l’ IPREM .

. Estar empadronat a l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajuda i que sigui l’habitatge habitual.

Tenir la nacionalitat espanyola.

Tenir tots els pagaments d’aquest habitatge al dia.

Pagar com a màxim 600 euros mensuals per lloguer d’habitatge complet o 300 euros per habitació. Aquest màxim s’amplia a 900 o 450 euros per habitació per als residents de certes ciutats, especificades en la pàgina web del Ministeri.

Com que el pagament dels bons depèn de les autonomies, són aquestes que han posat a disposició dels ciutadans un web en el qual accedir tant a la informació necessària per obtenir l’ajuda com a una manera de sol·licitar-la de manera telemàtica, podent aportar la documentació que es necessiti.