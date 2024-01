Detingut per lligar i agredir sexualment la seva filla de sis mesos i compartir les imatges a la 'Deep Web'

La Guàrdia Civil ha detingut a Madrid un home de 32 anys per lligar i agredir sexualment la seva filla de sis mesos d’edat de forma continuada en el temps, fets que gravava en vídeo i compartia en fòrums de pedòfils de la internet profunda o «Deep Web».

Després de trobar un d’aquests vídeos i identificar tant la víctima com l’agressor, agents de la Unidad Central Operativa (UCO) del cos van sol·licitar una ordre d’entrada i registre del domicili en el qual es trobaven, arrestant el presumpte autor dels fets i posant fora de perill a la nadó.

Segons ha informat l’institut armat, l’operació s’ha dut a terme en el marc de la tretzena edició del Grup de Treball d’Identificació de Víctimes (VIDTF) d’Europol, en el qual han participat 33 experts de 23 països i que ha culminat amb la detenció de dos suposats agressors i la salvaguarda de tres menors.

La investigació va començar quan els agents experts en la lluita contra el crim cibernètic de l’UCO, especialitzats en aquest tipus de casos, van trobar un vídeo que circulava per fòrums pedòfils en el qual un home, suposadament de nacionalitat espanyola, lligava i agredia sexualment un nadó.

A mesura que van avançar les indagacions, van determinar que l’agressor era un home de 32 anys resident en la província de Madrid i la seva víctima, la seva filla de sis mesos d’edat. Ambdós van ser identificats gràcies a l’ús de diverses eines tècniques, bases de dades policials, col·laboració internacional i fonts obertes. Constatat el risc imminent al qual estava sotmesa la menor, els agents van posar els fets en coneixement del jutge, que va autoritzar l’entrada i registre del domicili de l’home.

La mare va identificar la seva filla

Una vegada detingut i posada fora de perill a la nadó, en poc més de 24 hores els investigadors van analitzar més de 120 gigabytes d’informació que l’home emmagatzemava al seu ordinador portàtil i al seu telèfon mòbil, on van localitzar centenars d’arxius d’explotació sexual de menors. Entre ells, alguns de comesos contra la seva pròpia filla i que posaven en evidència que les agressions s’havien perpetuat en el temps.

De forma paral·lela, la mare va reconèixer sense gènere de dubtes a la seva filla i el seu marit en el vídeo que va donar origen a la investigació. També va assenyalar que l’habitació en la qual havia estat gravat era la del seu domicili actual. Per tot això, l’autoritat judicial va decretar l’ingrés de l’home en presó preventiva a l’espera de ser jutjat. Com a resultat de les operacions del VIDTF dutes a terme des de 2014, centrades en casos no resolts d’abús sexual infantil, més de 695 nens han estat rescatats i 228 agressors detinguts.