Ordenen la retirada immediata d’una popular colònia infantil a Espanya i demanen no utilitzar-la

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha recollit aquest dimecres 17 de gener una alerta enviada pel sistema Safety Gate en la qual s’adverteix de «la presència no autoritzada de '2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde', també conegut com a Lilial», als ingredients d’una colònia infantil.

El producte en qüestió és 'Star Nature fresas con nata'. En aquest sentit, l’OCU ha recordat que des del passat 1 de març de 2022 no es poden comercialitzar cap tipus de cosmètic que contingui aquesta substància a la Unió Europea. Es tracta d’«una fragància al·lergògena que ha passat a formar part de substàncies CMR, classificades com a carcinògenes, mutagèniques o tòxiques per a la reproducció.»

Detalls del producte afectat

El producte afectat per aquesta alerta de seguretat és:

Eau de parfum Fresas con Nata de la marca Star Nature .

de con Nata de la marca Star . Aquest producte es ven en envàs de 70 ml, en establiments com a Primor o Carrefour .

. El problema és especialment preocupant perquè està dirigida a un públic infantil.

Què és 'Lilial' i per què està prohibit el seu ús

Lilial és el nom comercial d’«una de les 26 fragàncies que han estat identificades com a al·lergògens». Així, recorda l’OCU en un altre article, a partir d’una concentració determinada, la presència d’aquesta fragància ha de ser indicada a l’embalatge.

Es tracta d’un «compost químic orgànic del grup dels aldehids aromàtics», caracteritzat per tenir una aroma floral. S’introduïa a molts cosmètics, però va deixar de fer-se servir per les informacions revelades sobre la seva toxicitat.

«Abans d’arribar a la seva prohibició, el seu ús s’havia restringit: a la UE es permetia fins ara només en unes concentracions reduïdes que variaven depenent de si el producte requereix aclarit o roman sobre la pell», indica l’OCU.