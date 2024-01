Mor a Valladolid un futbolista de 15 anys després de sentir-se indisposat mentre entrenava

El món del futbol està de dol. Un jove de 15 anys ha mort després de sentir-se indisposat aquest dimecres mentre entrenava amb el seu equip, el Cadet B del Club Deportivo Zaratán, a Valladolid.

Inicialment, el menor va ser atès pel segon entrenador i l’entrenador de porters, Manuel Gallego, en la creença que es tractava d’una mera indisposició.

Tanmateix, davant dels marejos que patia, es va sol·licitar ajuda al coordinador de Fútbol 7, Juan José Fernández, que es trobava als voltants, i al final, cap a les 20.55 hores, es va optar per traslladar-lo en una furgoneta particular fins el Centre de Salut de la localitat, on moriria poc després.

«Pensem que podia ser un tall de digestió o una baixada de sucre, però quan va començar a tocar-se l’estèrnum i dir-nos que sentia un formigueig a les mans decidim portar-lo corrent fins el centre de salut», ha explicat, en declaracions a Europa Press, Juan José Fernández, qui ha mostrat la seva consternació davant de la tràgica notícia i ha traslladat la tristesa i l’entitat a familiars i amics del menor.

El mort era veí de la localitat, havia militat en diversos clubs de futbol vallisoletans.

Davant de l’ocorregut, l’entitat ha acordat suspendre els entrenaments de tots els seus equips fins dilluns i els partits que anava a disputar aquest cap de setmana.