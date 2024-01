El mapa ple d’errors de 'Cuatro al día' que està arrasant a les xarxes i situa Càceres a Catalunya o Saragossa a Madrid

Tot just va durar uns segons i va ser un error tècnic, però el que és cert és que el mapa del temps que va mostrar Cuatro al Día, a Cuatro, s’ha fet viral per reconfigurar geogràficament pràcticament tot Espanya. El mapa, que pretenia mostrar els efectes que la borrasca Irene podria provocar a la Península Ibèrica, va canviar de lloc la majoria de les ciutats importants del nostre país.

Així, Madrid apareixia al nord d’Extremadura, on hi hauria d’haver Salamanca, Barcelona, a l’interior nord-oest i Saragossa era la capital d’Espanya, entre altres còmics errors. Va bastar un petit moment perquè molts usuaris fessin captures de pantalla o el gravessin, per després comentar el succés amb humor a xarxes com X (Twitter).

«Quina ràbia, jo continuo vivint a Ciudad Real. El que és bo és que ara treballo a Saragossa», deia amb humor una de les usuàries, davant de la pregunta d’un altre: «Però que s’han fumat?». «València-Lleó en 40 min i sense AVE!», afegia un altre. «A Barcelona no plou ni encara que la canviïs de lloc», es lamentava un altre. «Des que se n’ha anat Piqueras de la tele, ja no sortim ni al mapa del temps...», deia un usuari d’Albacete.