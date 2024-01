Investiguen un vehicle a Madrid perquè els seus ocupants van treure el cul per la finestra mentre circulaven per l’autopista

La Guàrdia Civil de Guadalajara ha procedit a la investigació del titular d’un vehicle, per un suposat delicte contra la seguretat viària per conducció temerària, ja que un dels ocupants del mateix viatjava amb les finestres baixades i ensenyant el cul fora del vehicle.

El Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT) del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Guadalajara va detectar, a través d’un vídeo captat per un usuari de la via, com els dos passatgers que viatjaven al seient posterior d’un vehicle mostraven els seus glutis per les finestres del vehicle a la resta d’usuaris de la carretera, segons ha informat la Guàrdia Civil en una nota de premsa.

El vehicle circulava en concret per l’autovia A-2 direcció Saragossa, a l’altura del quilòmetre 37.900, dins del terme municipal d’Alcalá de Henares (Madrid), en un moment en el qual, a més, la circulació era intensa, augmentant així el perill i risc d’ocasionar sinistres viaris.

Iniciades les corresponents investigacions per a la localització i identificació del conductor i els ocupants del vehicle, així com d’altres testimonis, es va poder determinar que els fets van tenir lloc el passat 2 de desembre de 2023, cap a les 13.45 hores.

Per part del Grup GIAT del Subsector de Trànsit de Guadalajara s’han instruït les corresponents diligències, posant a disposició de l’autoritat judicial en qualitat d’investigat al titular del vehicle, que han estat remeses al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Guadalajara.

El Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Guadalajara recorda com d'important és complir la normativa de seguretat viària, atès que comportaments com aquest posen en perill a la resta de conductors i usuaris de la via.