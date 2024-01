Rescatats un nadó i un gos després de quedar atrapats dins d’un cotxe

La Guàrdia Civil ha rescatat un nadó i un gos que van quedar tancats dins d’un vehicle a la localitat valenciana d’Oliva, segons ha informat l’institut armat en el seu compte d'X, abans Twitter.

Els fets van ocórrer divendres passat, 12 de gener, segons informa el diari Llevant. Una dona va avisar la Guàrdia Civil que el seu cotxe s’havia bloquejat després d’oblidar-se les claus dins i que el seu fill i el seu gos s’havien quedat atrapats a l’interior del cotxe.

Segons s’observa en el vídeo difós per la Guàrdia Civil, per treure al menor i a l’animal de l’interior del vehicle sense causar-los cap mal, els agents van encintar una de les finestretes abans de trencar-la. Els agents van poder treure tant el nadó com el gos del vehicle i, segons ha transcendit, ambdós es troben en bon estat de salut.