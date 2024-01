Yolanda Díaz anuncia que Sumar celebrarà la seva assemblea fundacional el 23 de març

La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciat que la formació celebrarà la seva assemblea fundacional el dissabte 23 de març. «A tots els companys i companyes de formacions polítiques diferents us dono les gràcies i us dic que, per sobre dels nostres passats, sumem els nostres futurs. La gent ens està esperant i per això convoquem l'assemblea fundacional de Sumar per al 23 de març. Fem-ho possible», ha afirmat Díaz aquest diumenge en un acte al Teatre Goya de Madrid. La formació ha presentat també el 'grup promotor' de 100 persones que treballaran per a la preparació de l'assemblea fundacional i Díaz ha aprofitat igualment per carregar contra el tàndem Feijóo-Abascal: «El seu país es resumeix en destruir Espanya».

«L'únic projecte del binomi Feijóo-Abascal té a veure amb el país del 'no'. Són la coalició de l'odi i les seves polítiques sí que destrueixen Espanya», ha insistit la líder de Sumar. «El model laboral que defensa el PP sí trenca Espanya, i també els contractes escombraria, abaixar els impostos als rics i incrementar-los a la gent treballadora o privatitzar la sanitat pública», ha afegit Díaz. «Al país de PP i Vox no hi cabem les dones lliures, ni els joves, ni les persones trans i el col·lectiu LGTBI, ni tampoc Catalunya, Galícia o Euskadi», ha enumerat la vicepresidenta segona del govern espanyol. «El seu país és molt estret i només es concentra a la plaça de Colón. En canvi, nosaltres volem fer un país millor a través de la diversitat cultural», ha etzibat Díaz.

Sumar ha presentat aquest diumenge la direcció de 100 persones que treballaran en la preparació de l'assemblea fundacional, un 'think tank' amb membres de Catalunya en Comú com Aina Vidal, David Cid o Joan Mena; l'exministre d'Universitats, Joan Subirats; o dirigents d'altres partits com Amanda Meyer (Izquierda Unida), Rita Maestre (Más Madrid) o Mar González (Verdes Equo). «Als 100 homes i dones que avui configureu el grup motor, teniu ni més ni menys el repte de pensar i d'imaginar aquesta tesi cultural, social i política que serà Sumar», ha reclamat la vicepresidenta segona del govern espanyola i líder de la formació.

«Som un moviment democràtic al servei de les famílies treballadores. Us demano que ens ajudeu. Us demano que projectem esperança», ha manifestat Díaz. «Ara toca un moviment ciutadà, democràtic i transformador», ha conclòs la líder de Sumar.