El Tribunal Suprem estén la deducció per maternitat en l’IRPF a les despeses de guarderia

El Tribunal Suprem ha estès la deducció per maternitat en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les despeses de custòdia de menors de tres anys en guarderia.

En la sentència dictada, el Tribunal Suprem ha anul·lat la decisió de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), que va denegar a una mare treballadora el dret a l’increment de la deducció de maternitat fins en 1.000 euros addicionals en l’IRPF, per les despeses de custòdia en guarderia dels seus fills menors de tres anys.

Criteri de l’AEAT

El criteri de l’administració tributària per rebutjar la deducció per despeses en guarderia és que tan sols són deduïbles les despeses de custòdia abonades a guarderies que comptin, a més dels permisos de funcionament propis d’aquesta activitat, amb una autorització com a centre educatiu atorgada per l’administració educativa competent.

Aquest criteri, que s’ha vingut aplicant per l’AEAT des de 2018, es basa en una interpretació del Reglament de la Llei de l’IRPF que limita l’obligació d’emetre informació fiscal per a la deducció als centres que comptin amb autorització de l’administració educativa competent.

Com que les guarderies no disposen, en general, d’aquest tipus d’autorització per impartir educació infantil, no poden emetre la informació fiscal corresponent, i l’administració tributària no admet que les despeses abonades a les guarderies es computin per obtenir la deducció fiscal.

Restricció a les mares treballadores

Per tot això, el Tribunal Suprem considera que, en aplicar aquest criteri, Hisenda imposa un requisit no establert en la llei de l’IRPF, que restringeix les opcions de les mares treballadores per a poder disfrutar d’aquesta deducció, i conclou que les despeses de guarderia seran deduïbles, dins dels límits legals, tant si s’abonen a guarderies com a centres d’educació infantil.

La sentència adverteix que, en tot cas, les guarderies hauran d’estar degudament autoritzades, igual com els centres d’educació infantil, per a l’obertura i funcionament de l’activitat de custòdia de menors, inclosa l’assistència, cura i alimentació.

Amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem unifica el criteri dels jutjats i tribunals i corregeix la interpretació restrictiva de la deducció aplicada per l’Administració.

Des de l’any 2008 la deducció per maternitat per a fills menors de tres anys, que consisteix en un import màxim de 1.200 euros anuals, es va incrementar en 1.000 euros anuals més si els progenitors portaven els seus fills a una guarderia.