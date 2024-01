El Museu del Prado elimina de les seves cartel·les i arxius termes com "nan" o "disminuït"

Avançant-se a l’aprovació de la reforma de l’article 49 de la Constitució, el Museu del Prado ha realitzat una revisió de les cartel·les dels seus quadres i arxius, i ha eliminat termes considerats avui ofensius com "nan", "disminuït" o "deforme".

Després de l’acord del president del Govern, Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, per eliminar el terme "disminuït" i substituir-lo per "persones amb discapacitat", el Prat s’ha avançat i ja ha efectuat canvis a la seva pàgina web, cartel·les i arxius.

«Tenim un deure d’exemplaritat com a institució de referència», indiquen a EFE fonts del museu, que detallen que en conèixer el canvi de l’article 49, «per al qual hi ha hagut consens polític, hem decidit revisitar amb un criteri més afilat cartel·les a les que no els vèiem cap particularitat quan es van escriure, però que, ara, arran de la sensibilitat social, descobrim que hi ha termes descompassats amb el ritme dels temps».

Un treball laboriós, dut a terme per Ana Martín, del departament de documentació, i també pel departament de col·leccions, que han revisat gairebé 27.000 fitxes del web i al voltant de 1.800 cartel·les de les pintures exposades.

S’han eliminat termes i referències físiques pejoratives, però no ens els títols dels quadres, «perquè estaríem canviat el ritme de la història. Compassem la sensibilitat social sense alterar el valor històric de les peces ni el descriptiu dels textos. És el cas del títol del gravat El maricón de la tia Gila, de Goya, firmat de pròpia mà.

Quadres com El Niño de Vallecas o El bufón del Primo, ambdós de Diego Velázquez; El príncipe Felipe y Miguel Soplillo, de Rodrigo de Villadrando; i Eugenia Martínez Vallejo, vestida, de Juan Carreño de Miranda, són alguns dels que han vist modificada la seua descripció.

No és la primera vegada que el Prat modifica les seves cartel·les. En la inauguració el 2022 d’un nou itinerari, titulat El Prado en femenino, on es mostrava el paper de la dona com a mecenes, el museu va eliminar termes com a "esposa de" o "dona poc afavorida" a les cartel·les d’obres, a fi de mostrar un relat més actual.