L'Associació Espanyola de Pediatria presenta el nou calendari de vacunació aquest 2024

El Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) ha publicat l'edició actualitzada el 2024 del calendari d'immunitzacions infantils.

Segons es detalla a la pàgina web de l'AEP, i com resumeix l'organisme en una nota de premsa, aquest any com a novetat s'han publicat dues taules interactives: una amb les immunitzacions sistemàtiques (les que haurien de fer rebre tots els nens i adolescents) i una altra addicional amb les immunitzacions necessàries en grups de risc.

D'altra banda, s'hi ha inclòs un apartat dedicat específicament a la dona embarassada, per tal de protegir tant la salut com la del nadó especialment durant els primers sis mesos. En aquesta categoria, s'inclouen la vacunació davant del tètanus, la diftèria i la tosferina (Tdpa) a partir de la setmana 27 de gestació, la vacunació en qualsevol moment de l'embaràs i la vacunació antigripal quan l'embaràs coincideixi amb la temporada alta. També es proposa la inclusió en el futur de la immunització davant del virus respiratori sincitial.

Alhora, es planteja substituir la dosi de vacuna meningocòccica C (MenC) dels 4 mesos per la tetravalent (MenACWY), i es contempla l'administració als nens de nous preparats vacunals que ofereixen una protecció més àmplia davant infeccions pneumocòciques.

Un any més, s'insisteix en la importància de la vacunació antigripal a partir dels sis mesos i es recomana l'opció intranasal a partir dels dos anys, i es manté la vacunació davant de la covid amb les noves vacunes XBB 1.5 per a grups de risc a partir de 6 mesos.

Igualmente, se recomienda la introducción en el calendario sistemático la vacuna frente al rotavirus en los lactantes, tal y como ya hacen las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Murcia.